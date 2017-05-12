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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29713221/
12 мая 2017, 0:06 | Летние: Единоборства | ТАСС

Определился состав сборной России на чемпионат мира по ММА

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. В четверг в Ростове-на-Дону завершился чемпионат России по смешанным единоборствам (ММА), по результатам которого определился состав сборной на первенство мира.

В состав российской команды попали победители чемпионата России в своих весовых категориях — Магомед Даитбегов (весовая категория: до 56,7 кг), Гаджимурад Заваев (до 61,2), Абдулмуталип Гайирбегов (до 65,8), Али Абдулхаликов (до 70,3), Магомед Магомедкиримов (до 77,1), Гамзат Хирамагомедов (до 84), Муслим Магомедов (до 93) и Анатолий Малыхин (свыше 93).

На чемпионате России первое общекомандное место заняли спортсмены из Москвы, вторыми стали бойцы из ЦФО, третьими — спортсмены, представляющие УРФО.
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