Федор Емельяненко: Хотелось бы завершить карьеру в России
Самый знаменитый российский боец смешанного стиля в эксклюзивном интервью «СЭ» объяснил о том, почему решил готовиться в июньскому поединку без отечественных тренеров, а также рассказал о возможном титульном бое перед завершением карьеры.
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С российским бойцом и главой Союза ММА России Федором Емельяненко мы встретились в день финалов чемпионата России по смешанным единоборствам в
РАБОТАТЬ ДОМА ВСЕ СЛОЖНЕЕ
— Сложно вам сейчас совмещать работу во главе Союза ММА с подготовкой к бою с Мэттом Митрионом?
— Очень сложно. Но, слава богу, совмещаю.
— Как распределяете время?
— В период проведения чемпионата России, больше времени, конечно, уделяю Союзу ММА России. Но после соревнований буду готовиться к своему бою. А работу Союза будут нести на своих плечах
— Как вы провели время после несостоявшегося боя, были ли
— Нет, спаррингов не проводил. Я отдохнул, восстановился. На данный момент уже закончился первый этап подготовки к бою, поднял выносливость, физическую силу. Дальше я уеду в Голландию работать над борьбой, ударной техникой. И ближе к бою — спарринги.
— С тренером Питером Тайссе продолжите сотрудничество?
— Да, с ним, с Максимом Лейдеккером, Гансом Крусом.
— Кто из FedorTeam к вам присоединится?
— Нет, в этот раз я буду один. Вся подготовка пройдет в Голландии. В США полетим примерно за десять дней до боя.
— Кого подобрали себе в
— Голландская сторона проработала этот вопрос. Мы постоянно на связи с Питером, он нашел спортсменов, похожих по стойке и манере работы на Мэтта Митриона.
— Почему вы решили все поменять? Накануне боя, который не состоялся, вы работали исключительно со своими товарищами, а в этот раз решили полностью довериться сторонним
— Сложно стало работать дома, не могу избежать встреч, все время появляются
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— В целом по самой подготовке нет. Будут свои нюансы, но они касаются разницы между российской и голландской системой тренировок.
— Ваши тренеры Мичков и Воронов находятся с вами?
— Нет, мои тренеры будут работать с остальной командой. У нас Витя Немков будет выступать в Сочи на М-1, остальные будут работать дальше в Bellator,
— С вами в Америке никто не выступит?
— Нет, в этом вечере я буду один.
АМЕРИКАНЦЫ СЧИТАЮТ МОЙ СВИТЕР СЧАСТЛИВЫМ. А МНЕ ПРОСТО НРАВЯТСЯ ЕГО ЦВЕТА
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— Потерял в эмоциональном плане — была проделана большая работа. Я был в хорошей форме. Понимаю — то, что произошло, это может случиться с каждым. Если это случилось, значит, надо принять как есть.
— Не могу не спросить про ваш знаменитый свитер. Перед боем с Митрионом Bellator выпустил видеоролик о нем.
— Ролик не смотрел, ничего не могу сказать. Но свитер… К некоторым вещам у меня не то что привязанность, просто ношу их. А тут американцы его выделили, посчитали его счастливым. Перед последним приездом попросили его привезти.
— Для вас он имеет
— Нет, абсолютно никакого. Мне нравятся цвета. Просто, наверное, он запомнился людям.
— Ходили разговоры о возможности проведения шоу Bellator в России с вашим участием. Вам бы не хотелось завершить карьеру именно на такой ноте?
— В России?
— Да.
— Мы проговаривали со Скоттом (Коккером, главой Bellator. — Прим. «СЭ») этот вопрос, но пока не пришли к полной конкретике. Сейчас надо сосредоточиться на бое в
— Насколько вам важно завершить карьеру с титулом?
— Абсолютно не важно.
— Даже не думаете об этом? Ведь были разговоры о возможности провести бой за пояс.
— Да, в контракте это предусматривается.
— По контракту у вас в Bellator 2+1 боя, вы говорили, что хотите завершить карьеру под крылом именно этой организации. Уже понимаете, чем займетесь по окончании карьеры?
— У меня есть Союз ММА России, есть молодежь, которая хочет заниматься. Есть спортсмены, которые заберут все мое свободное время.
— Это будет тренерская работа?
— Тренерская, воспитательная, организационная….
— Вы говорили, что возвращаетесь в спорт для того, чтобы помочь российским ребятам. Какие цели уже достигнуты и чего еще хотите сделать в ближайшее время?
— Достигнутые цели — это то, что наши ребята уже выступают и в Японии, и в Америке. Есть определенные отношения с различными организациями. Что касается планов, то они тоже есть. Хотелось бы, чтобы у спортсменов, которые будут добиваться результатов, была возможность выступать как в Российских промоушнах, так и в международных.
— Вы ведь сейчас не только ребят из FedorTeam имеете в виду?
— Конечно. Мы ведем переговоры с различными организациями по поводу бойцов в том числе и Союза.
ОБНОВЛЕННАЯ СБОРНАЯ
— Какие темы обсуждали на заседании президиума Союза ММА России в
— Вопросы разные — от обсуждений календарного плана на следующий год — какие города берут на себя мероприятия Союза ММА России, до проблем в региональных федерациях, экипировки и так далее. Текущие вопросы, которые возникли в период с прошлого президиума.
— Кто примет в следующем году чемпионат России?
— Мы принимаем заявки, уже есть предложения провести чемпионат России в Челябинске или Нижнем Новгороде.
— Довольны ли уровнем конкуренции на нынешнем первенстве?
— Уровень конкуренции очень высокий. Я доволен тем, что бойцы растут.
— Единственное, видно, что доминируют спортсмены с Кавказа. Почему?
— На Кавказе на протяжении долгого времени существует культ единоборств. Поэтому ребятам немного легче, они с детства воспитываются с менталитетом бойца. У нас тоже есть хорошие ребята, но пока немножко не хватает.
— Другие тянутся?
— Да, на фоне этих ребят у нас уже вырастают новые чемпионы. Они идут паровозом, другие подтягиваются. Хорошая волна сибиряков сейчас есть, у Дальнего Востока сильная школа. Все включились, у всех есть желание войти в состав сборной страны.
— Мы в прошлом сезоне взяли очень высокую планку, вы это тоже отмечали. Насколько сложно ее сейчас будет удержать на чемпионатах Европы и мира?
— Учитывая то, что мы выиграли в прошлом году все, что было можно выиграть, будет очень сложно. Но с другой стороны практически вся сборная у нас обновилась — удивительно, но почти все чемпионы мира повыбывали. В финал вышел только один прошлогодний чемпион мира. Состав обновился, уровень молодежи, конечно, растет. Я присутствовал на всех чемпионатах мира, кроме одного в Чехии, — нельзя сказать, что мы доминируем и выигрываем в одну калитку.
— Вы говорили не раз, что для вас главная мотивация — побеждать во славу России. Не у всех такие цели. Как сделать так, чтобы молодые ребята ставили во главу угла в первую очередь интересы флага?
— Воспитанием, начиная с семьи, со школы. Для ребенка, занимающегося в секции, авторитет тренера зачастую выше, чем авторитет родителей. Поэтому только воспитание и собственный пример.
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