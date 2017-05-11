Федор Емельяненко: Хотелось бы завершить карьеру в России

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С российским бойцом и главой Союза ММА России Федором Емельяненко мы встретились в день финалов чемпионата России по смешанным единоборствам в Ростове-на-Дону. Как и подобает руководителю одного из самых стремительно развивающихся видов спорта, Емельяненко был в пиджаке и галстуке, а вскоре после беседы отправился наблюдать за решающими схватками, где бойцы выявляли первых и вторых номеров сборной страны. Но пройдет еще пару дней, и сам Федор сменит строгий костюм на тренировочную одежду, сядет на самолет в Голландию и погрузится с головой в подготовку к перенесенному бою с американцем Мэттом Митрионом, который пройдет 24 июня в Нью-Йорке.

РАБОТАТЬ ДОМА ВСЕ СЛОЖНЕЕ

— Сложно вам сейчас совмещать работу во главе Союза ММА с подготовкой к бою с Мэттом Митрионом?

— Очень сложно. Но, слава богу, совмещаю.

— Как распределяете время?

— В период проведения чемпионата России, больше времени, конечно, уделяю Союзу ММА России. Но после соревнований буду готовиться к своему бою. А работу Союза будут нести на своих плечах вице-президенты.

— Как вы провели время после несостоявшегося боя, были ли какие-то спарринги?

— Нет, спаррингов не проводил. Я отдохнул, восстановился. На данный момент уже закончился первый этап подготовки к бою, поднял выносливость, физическую силу. Дальше я уеду в Голландию работать над борьбой, ударной техникой. И ближе к бою — спарринги.

— С тренером Питером Тайссе продолжите сотрудничество?

— Да, с ним, с Максимом Лейдеккером, Гансом Крусом.

— Кто из FedorTeam к вам присоединится?

— Нет, в этот раз я буду один. Вся подготовка пройдет в Голландии. В США полетим примерно за десять дней до боя.

— Кого подобрали себе в спарринг-партнеры, если ваши бойцы в этот раз в подготовке не участвуют?

— Голландская сторона проработала этот вопрос. Мы постоянно на связи с Питером, он нашел спортсменов, похожих по стойке и манере работы на Мэтта Митриона.

— Почему вы решили все поменять? Накануне боя, который не состоялся, вы работали исключительно со своими товарищами, а в этот раз решили полностью довериться сторонним спарринг-партнерам.

— Сложно стало работать дома, не могу избежать встреч, все время появляются какие-то дела. Решил полностью это отрезать. Будет сбор, где я буду сосредоточен только на тренировках и только на своей подготовке, никаких других дел не будет. А дома все равно что-то да находится постоянно.

— Какие-то еще изменения в подготовке намечаются?

— В целом по самой подготовке нет. Будут свои нюансы, но они касаются разницы между российской и голландской системой тренировок.

— Ваши тренеры Мичков и Воронов находятся с вами?

— Нет, мои тренеры будут работать с остальной командой. У нас Витя Немков будет выступать в Сочи на М-1, остальные будут работать дальше в Bellator, кто-то будет выступать в конце лета — начале осени.

— С вами в Америке никто не выступит?

— Нет, в этом вечере я буду один.

АМЕРИКАНЦЫ СЧИТАЮТ МОЙ СВИТЕР СЧАСТЛИВЫМ. А МНЕ ПРОСТО НРАВЯТСЯ ЕГО ЦВЕТА

— Из-за отмененного боя много потеряли?

— Потерял в эмоциональном плане — была проделана большая работа. Я был в хорошей форме. Понимаю — то, что произошло, это может случиться с каждым. Если это случилось, значит, надо принять как есть.

— Не могу не спросить про ваш знаменитый свитер. Перед боем с Митрионом Bellator выпустил видеоролик о нем.

— Ролик не смотрел, ничего не могу сказать. Но свитер… К некоторым вещам у меня не то что привязанность, просто ношу их. А тут американцы его выделили, посчитали его счастливым. Перед последним приездом попросили его привезти.

— Для вас он имеет какое-то особое значение?

— Нет, абсолютно никакого. Мне нравятся цвета. Просто, наверное, он запомнился людям.

— Ходили разговоры о возможности проведения шоу Bellator в России с вашим участием. Вам бы не хотелось завершить карьеру именно на такой ноте?

— В России?

— Да.

— Мы проговаривали со Скоттом (Коккером, главой Bellator. — Прим. «СЭ») этот вопрос, но пока не пришли к полной конкретике. Сейчас надо сосредоточиться на бое в Нью-Йорке, некогда думать о других боях. Надо подготовиться, выступить. А 25 июня уже можно будет разговаривать о чем-то другом.

— Насколько вам важно завершить карьеру с титулом?

— Абсолютно не важно.

— Даже не думаете об этом? Ведь были разговоры о возможности провести бой за пояс.

— Да, в контракте это предусматривается.

— По контракту у вас в Bellator 2+1 боя, вы говорили, что хотите завершить карьеру под крылом именно этой организации. Уже понимаете, чем займетесь по окончании карьеры?

— У меня есть Союз ММА России, есть молодежь, которая хочет заниматься. Есть спортсмены, которые заберут все мое свободное время.

— Это будет тренерская работа?

— Тренерская, воспитательная, организационная….

— Вы говорили, что возвращаетесь в спорт для того, чтобы помочь российским ребятам. Какие цели уже достигнуты и чего еще хотите сделать в ближайшее время?

— Достигнутые цели — это то, что наши ребята уже выступают и в Японии, и в Америке. Есть определенные отношения с различными организациями. Что касается планов, то они тоже есть. Хотелось бы, чтобы у спортсменов, которые будут добиваться результатов, была возможность выступать как в Российских промоушнах, так и в международных.

— Вы ведь сейчас не только ребят из FedorTeam имеете в виду?

— Конечно. Мы ведем переговоры с различными организациями по поводу бойцов в том числе и Союза.

ОБНОВЛЕННАЯ СБОРНАЯ

— Какие темы обсуждали на заседании президиума Союза ММА России в Ростове-на-Дону?

— Вопросы разные — от обсуждений календарного плана на следующий год — какие города берут на себя мероприятия Союза ММА России, до проблем в региональных федерациях, экипировки и так далее. Текущие вопросы, которые возникли в период с прошлого президиума.

— Кто примет в следующем году чемпионат России?

— Мы принимаем заявки, уже есть предложения провести чемпионат России в Челябинске или Нижнем Новгороде.

— Довольны ли уровнем конкуренции на нынешнем первенстве?

— Уровень конкуренции очень высокий. Я доволен тем, что бойцы растут.

— Единственное, видно, что доминируют спортсмены с Кавказа. Почему?

— На Кавказе на протяжении долгого времени существует культ единоборств. Поэтому ребятам немного легче, они с детства воспитываются с менталитетом бойца. У нас тоже есть хорошие ребята, но пока немножко не хватает.

— Другие тянутся?

— Да, на фоне этих ребят у нас уже вырастают новые чемпионы. Они идут паровозом, другие подтягиваются. Хорошая волна сибиряков сейчас есть, у Дальнего Востока сильная школа. Все включились, у всех есть желание войти в состав сборной страны.

— Мы в прошлом сезоне взяли очень высокую планку, вы это тоже отмечали. Насколько сложно ее сейчас будет удержать на чемпионатах Европы и мира?

— Учитывая то, что мы выиграли в прошлом году все, что было можно выиграть, будет очень сложно. Но с другой стороны практически вся сборная у нас обновилась — удивительно, но почти все чемпионы мира повыбывали. В финал вышел только один прошлогодний чемпион мира. Состав обновился, уровень молодежи, конечно, растет. Я присутствовал на всех чемпионатах мира, кроме одного в Чехии, — нельзя сказать, что мы доминируем и выигрываем в одну калитку. Где-то мы чуть лучше, чуть сильнее, чуть переиграли….

— Вы говорили не раз, что для вас главная мотивация — побеждать во славу России. Не у всех такие цели. Как сделать так, чтобы молодые ребята ставили во главу угла в первую очередь интересы флага?

— Воспитанием, начиная с семьи, со школы. Для ребенка, занимающегося в секции, авторитет тренера зачастую выше, чем авторитет родителей. Поэтому только воспитание и собственный пример.