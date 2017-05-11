Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29712264/
11 мая 2017, 21:43 | Летние: Единоборства | ТАСС

Российские бойцы ММА Сидельников, Молдавский и Немков подписали контракты с Bellator

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мая. /Спец. корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российские бойцы смешанного стиля (ММА) из команды Fedor Team Кирилл Сидельников, Вадим Немков и Валентин Молдавский подписали контракты с организацией Bellator. Об этом ТАСС сообщил лидер команды Федор Емельяненко.

Они выступают за команду Fedor <span class=error>Team</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Кирилл Сидельников был травмирован, но сейчас он уже активно тренируется и помогает ребятам готовиться к чемпионату Европы по боевому самбо, — сказал Емельяненко. — Виктор Немков проведет бой в М-1, примерно через пару недель после моего боя в Bellator планируется выступление Валентина Молдавского. Рассматривается (Bellator) и Вадим Немков, для которого идет поиск соперника, также в сентябре планируется бой Анатолия Токова».

Токов уже провел свой дебютный бой в Bellator, одержав победу техническим нокаутом над американцем Франциско Франсе.

Емельяненко проведет свой первый поединок в организации 24 июня в Нью-Йорке против американца Мэтта Митриона.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Еще 7 новостей  Все новости
11 мая

Сборная России обыграла команду Дании на чемпионате мира по хоккею

Федун назвал день чемпионства "Спартака" самым долгожданным в жизни

Третьяк: отсутствие Овечкина является серьезной потерей для сборной России по хоккею