Российские бойцы ММА Сидельников, Молдавский и Немков подписали контракты с Bellator

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«Кирилл Сидельников был травмирован, но сейчас он уже активно тренируется и помогает ребятам готовиться к чемпионату Европы по боевому самбо, — сказал Емельяненко. — Виктор Немков проведет бой в М-1, примерно через пару недель после моего боя в Bellator планируется выступление Валентина Молдавского. Рассматривается (Bellator) и Вадим Немков, для которого идет поиск соперника, также в сентябре планируется бой Анатолия Токова».

Токов уже провел свой дебютный бой в Bellator, одержав победу техническим нокаутом над американцем Франциско Франсе.