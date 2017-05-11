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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29706205/
11 мая 2017, 13:32 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Уайт объявил об отмене боя Биспинг — Сен-Пьер

Глава UFC Дэна Уайт официально подтвердил, что бой между чемпионом UFC в среднем весе Майклом Биспингом и Жоржем Сен-Пьером, который планировалось провести в июле, не состоится. Ранее Сен-Пьер сказал, что будет готов выйти в рейдж не ранее ноября.

Глава UFC <span class=error>Дэна</span> Уайт официально подтвердил что бой между чемпионом UFC в среднем весе Майклом <span class=error>Биспингом</span> и Жоржем <nobr>Сен-Пьером</nobr> который планировалось провести в июле не состоится. Увеличить
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Следующим соперником Биспинга станет Йоэль Ромеро, который является претендентом номер один на титул.

«Я сделал этот бой для Сен-Пьера, мы провели пресс-конференцию, и поединок должен был состояться в июле. Майклу Биспингу придётся проводить защиту своего титула сейчас, мы не будем ждать Сен-Пьера. Жорж говорит, что будет готов драться не раньше ноября. Возможно, этот бой можно организовать в следующем году.

Мы двигаемся дальше, и Йоэль Ромеро получит титульный бой, — цитирует Уайта ESPN.
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