Уайт объявил об отмене боя Биспинг — Сен-Пьер
Глава UFC Дэна Уайт официально подтвердил, что бой между чемпионом UFC в среднем весе Майклом Биспингом и Жоржем
Сен-Пьером, который планировалось провести в июле, не состоится. Ранее Сен-Пьер сказал, что будет готов выйти в рейдж не ранее ноября.
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Следующим соперником Биспинга станет Йоэль Ромеро, который является претендентом номер один на титул.
«Я сделал этот бой для
Мы двигаемся дальше, и Йоэль Ромеро получит титульный бой, — цитирует Уайта ESPN.
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