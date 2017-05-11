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11 мая 2017, 11:36 | Летние: Единоборства | Советский спорт

Федор Емельяненко: На последних чемпионатах по ММА наши завоевали все «золото»

В Ростове-на-Дону проходит чемпионат России по ММА-2017.

В <nobr>Ростове-на-Дону</nobr> проходит чемпионат России по <span class=error>ММА</span>-2017. Увеличить
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Представители Союза ММА России на пресс-конференции ЧР-2017 отметили особую знаковость проведения национального чемпионата в дни празднования Великой Победы, а также подчеркнули ответственность соревнований, как отбора на международные чемпионаты.

Президент Союза ММА России Федор Емельяненко:

«Прежде всего хотел бы поздравить всех с праздником Великой Победы! Уже не в первый раз мы проводим чемпионат России в эти даты. Это особые дни для нас, для нашей молодежи, которая должна помнить и чтить подвиг нашего народа в Великой Отечественной Войне. Традиционно мы собираемся вместе для выявления сборной команды России по ММА, которая будет представлять нашу страну на чемпионате мира и Европы. Напомню, что на последних международных чемпионатах наши спортсмены завоевали все «золото». Мы подняли планку очень высоко, будем стараться ее поддерживать. Большое спасибо Армену Данеляну — это наш столп. Он на протяжении многих лет развивал ММА в Южном федеральном округе, вывозил своих ребят во все ведущие промоушены. Ростовских бойцов знают во всем мире.

Президент Федерации ММА Ростовской области Данелян Армен:

Пожелаю всем участникам — удачи, болельщикам, — поддерживайте наших ребят. Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в организации чемпионата, и руководство Союза ММА России. Надеюсь, мы вместе проведем его на достойном уровне".

Первый вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин:

«Сегодня ростовская земля принимает чемпионат России, в дни празднования годовщины Победы вы увидите лучших из лучших спортсменов страны, которые прошли окружные турниры, — сегодня они будут отбираться на чемпионат мира».

Вице-президент Союза ММА России Борис Бурзиев:

«Хочу поздравить с Праздником Великой победы. Это знаковое для Союза ММА России событие, — в этом году нам исполняется 5 лет. Эти даты и этот чемпионат для нас очень важны. Хочется поблагодарить Ростов-на-Дону за гостеприимство. Город, который всегда был одной из “кузниц единоборств” в стране, регион, где одним из первых начал развиваться наш вид спорта. Во многом благодаря Армену Данеляну, который с рубежа 1990- 2000 годов работал со спортсменами. На нынешнем чемпионате ростовчане присутствуют практически во всех весовых категорий. Ждем от них попадания в сборную.».

Главный тренер сборной России по ММА Геннадий Капшай:

«Мы на пороге важнейшего события и для спортсменов, и тренеров, и для Союза ММА России, — это финальный этап отбора в национальную сборную нашей страны, отбор начался в регионах, потом — в округах.

Это очень ответственные соревнования. В этом году конкуренция будет очень мощная. Например, в весе 70 кг у нас чемпионы мира 2014, 2015, 2016 года. Вырос уровень тренерского состава, соответственно — уровень спортсменов, — очень много высококлассных бойцов. Нас ждут зрелищные, бескомпромиссные бои. Каждый хочет стать чемпионом, особенно, лучшие среди лучших".

Финал чемпионата России по ММА-2017 пройдет 11 мая.
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