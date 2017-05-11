Определились финалисты чемпионата России по ММА — 2017
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Ростове-на-Дону стартовал чемпионат России по ММА среди любителей.
По результатам первого соревновательного дня определились финальные пары чемпионата.
До 56,7 кг: Даитбегов Магомед (Москва) — Шейхмагомедов Магомедрасул (ЦФО).
До 61,2 кг: Магомедов Шарапудин (ПФО) — Заваев Гаджимурад (УРФО).
До 65,8 кг: Гайирбегов Абдулмуталип (ЦФО) — Ашурлаев Наби (СКФО).
До 70,3 кг: Абдулхаликов Али (ЦФО) — Омаров Ислам (УРФО).
До 77,1 кг: Магомедкиримов Магомед (Москва) — Гаджидаудов Устармагомед (УРФО).
До 84 кг: Шахрудинов Магомед (УРФО) — Хирамагомедов Гамзат (Москва).
До 93 кг: Магомедов Муслим (СКФО) — Баширов Гаджимурад (Москва).
Свыше 93 кг: Расулов Салимгерей (Москва) — Малыхин Анатолий (ЦФО).
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