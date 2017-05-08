Юные каратисты попали в больницу после ужина в кафе Петропавловска
Участники республиканских спортивных соревнований оказались на больничной койке после ужина в одном из кафе Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
По информации и.о. руководителя департамента охраны общественного здоровья Татьяны Горловой, в период проведения открытого чемпионата
«В настоящее время силами департамента охраны общественного здоровья
В
Как выяснилось, в субботу вечером дети поужинали в кафе, через некоторое время им стало плохо и ночью спортсменов доставили в больницу. Первых пациентов выпишут уже 9 мая.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter