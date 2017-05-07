Проведение в этот день поединка Головкин — Альварес спутало Дэйне планы, но при этом Уайт совсем не выглядит расстроенным.



«Из-за боя Канело против Головкина мы только что потеряли дату, которую планировали для себя, — заявил президент UFC. — Но это хороший бой. Я приду его посмотреть. Канело сегодня выглядел отлично, просто превосходно. А бои Головкина всегда весело смотреть. Головкин — именно тот, кто нужен боксу. Как, впрочем, и Канело. Это будет крутой бой.



Кто выиграет? Фанаты бокса! Реально крутой бой, очень интересный».