Дэйна Уайт: Бой Головкин — Альварес назначен на дату, когда мы планировали провести поединок МакГрегор — Мэйвезер
Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что 16 сентября он планировал организовать бой Конора МакГрегора против Флойда Мэйвезера.
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Проведение в этот день поединка Головкин — Альварес спутало Дэйне планы, но при этом Уайт совсем не выглядит расстроенным.
«Из-за боя Канело против Головкина мы только что потеряли дату, которую планировали для себя, — заявил президент UFC. — Но это хороший бой. Я приду его посмотреть. Канело сегодня выглядел отлично, просто превосходно. А бои Головкина всегда весело смотреть. Головкин — именно тот, кто нужен боксу. Как, впрочем, и Канело. Это будет крутой бой.
Кто выиграет? Фанаты бокса! Реально крутой бой, очень интересный».
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