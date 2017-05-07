Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29672302/
7 мая 2017, 17:38 | Летние: Единоборства | Sports.kz

Дэйна Уайт: Бой Головкин — Альварес назначен на дату, когда мы планировали провести поединок МакГрегор — Мэйвезер

Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что 16 сентября он планировал организовать бой Конора МакГрегора против Флойда Мэйвезера.

Президент UFC <span class=error>Дэйна</span> Уайт сообщил что 16 сентября он планировал организовать бой <span class=error>Конора</span> МакГрегора против <span class=error>Флойда</span> Мэйвезера. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Проведение в этот день поединка Головкин — Альварес спутало Дэйне планы, но при этом Уайт совсем не выглядит расстроенным.

«Из-за боя Канело против Головкина мы только что потеряли дату, которую планировали для себя, — заявил президент UFC. — Но это хороший бой. Я приду его посмотреть. Канело сегодня выглядел отлично, просто превосходно. А бои Головкина всегда весело смотреть. Головкин — именно тот, кто нужен боксу. Как, впрочем, и Канело. Это будет крутой бой.

Кто выиграет? Фанаты бокса! Реально крутой бой, очень интересный».

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Еще 7 новостей  Все новости
07 мая

Видео выхода Головкина на ринг к Альваресу

Видео реакции зрителей T-Mobile Arena на объявление боя Головкин - Альварес

Сенсации и неожиданности