Сборная России завоевала четыре медали на ЧЕ по каратэ в Турции
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Сборная России по каратэ завоевала четыре медали — одну серебряную и три бронзовые — на чемпионате Европы, которые завершился в турецком Коджаэли.
В воскресенье российская мужская
В субботу серебро завоевал Александр Гутник в дисциплине кумитэ в весовой категории до 67 кг, бронзовые медали также в активе Дениса Денисенко (кумитэ, до 84 кг) и Иванны Зайцевой (кумитэ, свыше 68 кг).
В общекомандном зачете сборная России заняла девятое место. Первыми стали турки (4−4−6), вторыми — итальянцы (3−3−2), третьими — испанцы (3−0−2).
Чемпионат Европы в Турции открыл первый олимпийский цикл для каратэ, японское боевое искусство в 2020 году дебютирует на Олимпийских играх в Токио. Соревнования по каратэ проводятся в двух дисциплинах — кумитэ (спарринг) и ката (показательная последовательность движений, имитирующих поединок с воображаемым соперником).
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