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7 мая 2017, 14:52 | Летние: Единоборства | Sports.kz

Юные спортсмены из Астаны отравились в Петропавловске

В Петропавловске приехавшие на соревнования дети из Астаны отравились в городской точке общепита, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

В Петропавловске приехавшие на соревнования дети из <span class=error>Астаны</span> отравились в городской точке общепита передает корреспондент Sputnik Казахстан. Увеличить
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6 мая в Петропавловске стартовал открытый чемпионат Северо-Казахстанской области по кекушинкай каратэ «Солтустік Барысы», посвященный Дню защитника Отечества.

Около 800 лучших спортсменов из Астаны, Алматы, Караганды, а также Павлодарской, Западно-Казахстанской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областей принимают участие в полноконтактных боях и турнире по тамэсивари — состязанию по ломанию твердых предметов. Возраст участников — от 7 лет и старше, включая взрослых мужчин.

Как стало известно Sputnik Казахстан, приехавшие на соревнования дети из Астаны отравились, поужинав в одном из кафе города, ночью их из гостиницы доставили в инфекционное отделение больницы.

Организатор соревнований, президент Северо-Казахстанского филиала РОО «Всеказахстанская организация Кекушинкай каратэ» Владимир Витченко данную информацию подтвердил.

«Команда из Астаны, приезжая на соревнования в Петропавловск, традиционно (уже лет пять) питается в данном кафе. Никогда проблем не было, а тут так получилось. После ужина ребят отвезли в гостиницу, через некоторое время трем из них стало плохо. Их доставили в больницу, они находятся под медицинским наблюдением. На всякий случай в больницу были доставлены другие ребята (10−15 человек), ужинавшие в кафе, им проведено промывание желудка, и они были отпущены, так как у них все нормально», — рассказал Витченко.

По его данным, вирусную инфекцию медики не подтвердили, скорее всего, дело именно в пищевом отравлении.

«Организацией питания мы не занимаемся. Мы встречаем команды, провожаем, проводим турнир, организуем судейство. Команды сами выбирают, где завтракать-обедать-ужинать. Другие команды, в том числе и 300 детей из североказахстанской сборной, питались в кафе Дворца спорта, у них проблем нет. Но на всякий случай медицинский осмотр прошли все», — проинформировал Витченко.

Он отметил, что турнир идет в штатном режиме, активное участие принимает и команда из Астаны, в которую входят 130 человек.

«Эту ситуацию мы, конечно, держим на контроле, команду будем сопровождать до их отъезда», — отметил Владимир Витченко.

Отъезд всех команд запланирован на 8 мая, сегодня последний день соревнований, позже планируется большая культурная программа.

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