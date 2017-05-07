Юные спортсмены из Астаны отравились в Петропавловске
В Петропавловске приехавшие на соревнования дети из Астаны отравились в городской точке общепита, передает корреспондент Sputnik Казахстан.
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6 мая в Петропавловске стартовал открытый чемпионат
Около 800 лучших спортсменов из Астаны, Алматы, Караганды, а также Павлодарской,
Как стало известно Sputnik Казахстан, приехавшие на соревнования дети из Астаны отравились, поужинав в одном из кафе города, ночью их из гостиницы доставили в инфекционное отделение больницы.
Организатор соревнований, президент
«Команда из Астаны, приезжая на соревнования в Петропавловск, традиционно (уже лет пять) питается в данном кафе. Никогда проблем не было, а тут так получилось. После ужина ребят отвезли в гостиницу, через некоторое время трем из них стало плохо. Их доставили в больницу, они находятся под медицинским наблюдением. На всякий случай в больницу были доставлены другие ребята (10−15 человек), ужинавшие в кафе, им проведено промывание желудка, и они были отпущены, так как у них все нормально», — рассказал Витченко.
По его данным, вирусную инфекцию медики не подтвердили, скорее всего, дело именно в пищевом отравлении.
«Организацией питания мы не занимаемся. Мы встречаем команды, провожаем, проводим турнир, организуем судейство. Команды сами выбирают, где
Он отметил, что турнир идет в штатном режиме, активное участие принимает и команда из Астаны, в которую входят 130 человек.
«Эту ситуацию мы, конечно, держим на контроле, команду будем сопровождать до их отъезда», — отметил Владимир Витченко.
Отъезд всех команд запланирован на 8 мая, сегодня последний день соревнований, позже планируется большая культурная программа.
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