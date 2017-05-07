Альберт Туменов: Во время моих поединков в США свиста от американцев не слышал

Российский боец смешанного стиля полусредней весовой категории Альберт Туменов еще недавно выступал в сильнейшей лиге мира UFC. В этой организации он провел восемь поединков, в которых одержал пять побед.

Однако, боец не стал продлевать контракт с компанией Даны Уайта и подписал соглашение с быстроразвивающимся промоушеном из России ACB. Дебют Альберта состоится 20 мая в Санкт-Петербурге на турнире ACB 61. Его соперником станет известный бразилец Марсело Алфая.

В интервью «Советскому спорту» Туменов рассказал, почему решил поменять промоушен, а также отметил, что никогда не слышал свиста трибун во время своих боев в США.

«UFC предлагал контракт на ухудшенных условиях»

— 20 мая вы проведете бой против бразильца Марсело Алфая на турнире ACB 61 в Санкт-Петербурге. Как себя чувствуете, как проходит ваша подготовка?

— Чувствую себя хорошо. Тренировочный процесс подходит к завершающей стадии. К бою Готов. Тренировки проходят в Кабардино-Балкарии в клубе «Бастион».

— Вы провели в UFC восемь поединков и одержали в них пять побед. Почему покинули организацию и подписали контракт с российским промоушеном ACB?

— UFC предлагал мне продлить контракт, но их условия меня не устроили. Решил, что в данный момент нужно идти другим путем. Лига ACB была заинтересована во мне и сделала хорошее предложение.

— UFC предлагал соглашение с ухудшением финансовых условий?

— Да. Мы хотели, чтобы новый контракт, хотя бы, был на условиях таким же, как и прошлый. Но UFC ухудшил условия. В итоге мы решили, что нужно оттуда уйти.

— А с чем связаны такие решения руководителей американского промоушена? Вы являлись одним из самых ярких бойцов, даже несмотря на два последних поражения.

— В этой организации есть менее зрелищные бойцы… Есть те, кто проигрывает и пять боев… Для российских бойцов там выступать сложновато. Это все-таки американская организация. Они стараются продвигать своих. Бойцы из России не приносят много денег промоушену. Им не интересно продвигать россиян.

— На данный момент ваша цель — стать чемпионом ACB?

— Да.

«ACB — третья по уровню организация в мире»

— Рассматриваете вариант возвращения в UFC? Вам всего 25 лет.

— Я не планировал покидать организацию. Посмотрим, что будет в будущем. Сейчас надо провести три поединка в ACB и завоевать пояс чемпиона. Потом посмотрим.

— Оцените организацию ACB и ростер бойцов полусреднего веса в этом промоушене.

— Слышал, что на данный момент ACB занимает третье место в мире среди всех организаций. В каждой весовой категории имеются топовые бойцы, очень много известных российских спортсменов. Это меня очень зацепило. В лиге нет «мешков», которых привозят, чтобы набить рекорды. Мой следующий соперник Марсело Алфая — очень опытный боец. Он один из самых опасных соперников в моем весе. Полусредняя весовая категория очень хорошо укомплектована в ACB. Вообще, в любой организации — это самый конкурентный дивизион. Легко точно не будет.

— С вами выходили на связь другие промоутерские компании?

— Со мной связывались, но не хотел бы много об этом говорить. Условия ACB мне понравились больше.

«В США мне не свистели»

— Глава организации Майрбек Хасиев считается очень справедливым, но в то же время строгим управленцем. Вы с ним знакомы лично?

— Мы недавно познакомились с ним на одной из пресс-конференций. Он очень приятный человек, справедливый, что очень важно для организации.

— Вы несколько лет дрались в сильнейшей лиге мира. Теперь будете выступать в России. Разница бросается в глаза?

— Сейчас не могу сравнивать. 20 мая подерусь в Петербурге, потом отвечу на этот вопрос. Давно не дрался в России. Мне кажется, что ММА в России развивается быстро, наши промоушены тоже растут. Пять лет назад была огромная разница.

— Как американские фанаты ММА относятся к российским бойцам?

— Очень хорошо. Уважают. Они знают, что люди из России крепкие. Нет никакого плохого отношения, даже, наоборот.

— То есть, никакого свиста не было во время ваших выступлений?

— Если ты показываешь зрелищный бой, зал будет тебя поддерживать. Неважно, из России боец, или, нет. На национальность не смотрят.