Конор Макгрегор стал отцом

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«Это чудесная новость для МакГрегоров и Девилинов, — подтвердил информацию дедушка Конора-младшего, Тони. — Мы в последнее время испытали это с нашей старшей дочерью, и нет лучшего чувства в мире, чем быть дедушкой. Родители совершенно над луной и все здоровы.



Вес новорожденного составил 4 киллограмма.

Напомним, что Макгрегор провел свой последний поединок в ноябре прошлого года, когда завоевал титул чемпиона в легком весе, отправив в нокаут Эдди Альвареса. На пресс-конференции после боя Конор-старший заявил, что берет перерыв в выступлениях, так как ждет рождения ребенка.

Ранее Макгрегор и Девлин завели для сына страницу в «Инстаграм». На данный момент аккаунт новорожденного подписан только на его родителей.