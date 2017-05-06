Конор Макгрегор стал отцом
Главная звезда UFC и чемпион в легком весе (70 кг) Конор Макгрегор стал отцом. Мальчик был назван в честь папы. Его полное имя — Конор Джек Макгрегор.
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Видимо, что-то случилось...
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«Это чудесная новость для МакГрегоров и Девилинов, — подтвердил информацию дедушка
Вес новорожденного составил 4 киллограмма.
Напомним, что Макгрегор провел свой последний поединок в ноябре прошлого года, когда завоевал титул чемпиона в легком весе, отправив в нокаут Эдди Альвареса. На
Ранее Макгрегор и Девлин завели для сына страницу в «Инстаграм». На данный момент аккаунт новорожденного подписан только на его родителей.
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