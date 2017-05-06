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6 мая 2017, 21:28 | Летние: Единоборства | PROСПОРТ - Казахстан

Конор Макгрегор стал отцом

Главная звезда UFC и чемпион в легком весе (70 кг) Конор Макгрегор стал отцом. Мальчик был назван в честь папы. Его полное имя — Конор Джек Макгрегор.

Главная звезда UFC и чемпион в легком весе (70 кг) <span class=error>Конор</span> Макгрегор стал отцом. Мальчик был назван в честь папы. Его полное имя — <span class=error>Конор</span> Джек Макгрегор. Увеличить
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«Это чудесная новость для МакГрегоров и Девилинов, — подтвердил информацию дедушка Конора-младшего, Тони. — Мы в последнее время испытали это с нашей старшей дочерью, и нет лучшего чувства в мире, чем быть дедушкой. Родители совершенно над луной и все здоровы.

Вес новорожденного составил 4 киллограмма.

Напомним, что Макгрегор провел свой последний поединок в ноябре прошлого года, когда завоевал титул чемпиона в легком весе, отправив в нокаут Эдди Альвареса. На пресс-конференции после боя Конор-старший заявил, что берет перерыв в выступлениях, так как ждет рождения ребенка.

Ранее Макгрегор и Девлин завели для сына страницу в «Инстаграм». На данный момент аккаунт новорожденного подписан только на его родителей.
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