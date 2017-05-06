Россиянин Гутник завоевал серебро ЧЕ по каратэ в весовой категории до 67 кг

В финале россиянин уступил турку Бугару Уйгуру со счетом 1:3. Бронзовые награды в активе испанца Карлоса Леона и черногорца Марио Ходжича.

Чемпионат Европы в Турции открывает первый олимпийский цикл для каратэ, японское боевое искусство в 2020 году дебютирует на Олимпийских играх в Токио. Соревнования по каратэ проводятся в двух дисциплинах — кумитэ (спарринг) и ката (показательная последовательность движений, имитирующих поединок с воображаемым соперником).