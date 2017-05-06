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6 мая 2017, 19:40 | Летние: Единоборства | ТАСС

Россиянин Гутник завоевал серебро ЧЕ по каратэ в весовой категории до 67 кг

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Россиянин Александр Гутник занял второе место на чемпионате Европы по каратэ в дисциплине кумитэ в весовой категории до 67 кг. Турнир проходит в турецком Коджаэли.

В финале россиянин уступил турку Бугару Уйгуру со счетом 1:3. Бронзовые награды в активе испанца Карлоса Леона и черногорца Марио Ходжича.

Чемпионат Европы в Турции открывает первый олимпийский цикл для каратэ, японское боевое искусство в 2020 году дебютирует на Олимпийских играх в Токио. Соревнования по каратэ проводятся в двух дисциплинах — кумитэ (спарринг) и ката (показательная последовательность движений, имитирующих поединок с воображаемым соперником).
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