Денисенко и Зайцева завоевали бронзовые медали ЧЕ по каратэ

Денис Денисенко занял третье место в весовой категории до 84 кг, в поединке за бронзу победив грека Георгиоса Цаноса со счетом 1:0. Золото завоевал турок Угур Актас, в финале победивший македонца Берата Джакупи. Еще одна бронза в активе голландца Тимоти Петерсена.

Также бронзовым призёром стала Иванна Зайцева, выступающая в весовой категории свыше 68 кг.

В 2020 году каратэ дебютирует на Олимпийских играх в Токио.