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6 мая 2017, 18:42 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Денисенко и Зайцева завоевали бронзовые медали ЧЕ по каратэ

Российские спортсмены завоевали две бронзовые медали на чемпионате Европы по каратэ, который проходит в Коджаэли (Турция), в дисциплине кумитэ (спарринг).

Денис Денисенко занял третье место в весовой категории до 84 кг, в поединке за бронзу победив грека Георгиоса Цаноса со счетом 1:0. Золото завоевал турок Угур Актас, в финале победивший македонца Берата Джакупи. Еще одна бронза в активе голландца Тимоти Петерсена.

Также бронзовым призёром стала Иванна Зайцева, выступающая в весовой категории свыше 68 кг.

В 2020 году каратэ дебютирует на Олимпийских играх в Токио.
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