Адлан Батаев: Хочу нокаутировать Балаева
Претендент на чемпионский титул АСВ в полулегком весе — о предстоящем титульном поединке, своем сопернике и тактике на бой.
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20 мая в
— Вам предстоит первый титульный поединок в вашей карьере. Волнуетесь?
— Я долго шел к этому бою, провожу хорошую подготовку и проявлю все свои лучшие стороны. Безусловно, на сегодня это самый важный бой в моей карьере, но не могу сказать, что испытываю
— Между вами и вашим оппонентом разница в возрасте более 15 лет. Это сыграет в вашу пользу?
— Не могу так сказать — ситуация довольно двоякая. Безусловно, с одной стороны, я моложе Марата, а значит, быстрее и выносливее. Но наша разница в возрасте сыграет и за Балаева — он более опытный боец, а в нашем виде спорта это качество может сыграть решающую роль.
— Как вы планируете провести предстоящий поединок?
— Я люблю вести бой в стойке — у меня есть хорошая боксерская база, так что я предпочитаю ударную технику. Я изучил бойцовскую манеру Балаева — он ярко выраженный борец, который все свои поединки проводит в партере. Я готов сражаться с ним и на настиле, но отдаю преимущество стойке. Если мне удастся контролировать ход боя и следовать выбранной тактике, то у Марата не будет ни единого шанса на победу.
— Есть желание закончить бой досрочно?
— Безусловно, я рассчитываю нокаутировать Балаева и забрать чемпионский пояс себе. Надо ставить перед собой самые высокие цели и идти к ним. На сегодня для меня такая цель — пояс чемпиона ACB. Я выкладываюсь на тренировках на все 100% и сделаю всё от меня зависящее, для того чтобы выйти из нашей схватки победителем. Отношусь к Марату с большим уважением, но сейчас он для меня является ступенью для достижения моей цели, которой мне надо достичь.
— Какие слабые стороны вы бы выделили у вашего оппонента?
— Повторюсь, Марат хороший борец, но он неуверенно чувствует себя в стойке, к тому же болевые приемы — не самая сильная черта моего соперника. Но с моей стороны нет никакой недооценки, это будет упорный бой двух голодных до побед спортсменов, в котором победит сильнейший.
— У вас довольно яркая бойцовская карьера — семь боев и ни одного поражения. Кто из ваших оппонентов был самым сложным для вас?
— Виталий Улич. Мы встречались с ним пару лет назад на турнире в Грозном. Тот бой был самым сложным в моей карьере, соперник был действительно хорош. Рад, что мне удалось одержать победу.
— Хотели бы
— Мужчину определяют действия, а не слова. Всё, что я хочу сказать, скажу в клетке 20 мая в
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