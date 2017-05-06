Адлан Батаев: Хочу нокаутировать Балаева

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20 мая в Санкт-Петербурге состоится турнир ACB 61. Главным поединком бойцовского вечера станет бой за титул чемпиона в полулегком весе между обладателем пояса Маратом Балаевым и первым номером рейтинга Адланом Батаевым. К очному противостоянию спортсмены подошли с одинаковой статистикой — за плечами каждого из них семь победных боев и ни одного поражения. Корреспондент «Известий» Азамат Бостанов пообщался с Адланом Батаевым в ходе его подготовки к чемпионскому бою и узнал о его планах на предстоящую схватку, а также его мнение о сильных и слабых сторонах соперника.

— Вам предстоит первый титульный поединок в вашей карьере. Волнуетесь?

— Я долго шел к этому бою, провожу хорошую подготовку и проявлю все свои лучшие стороны. Безусловно, на сегодня это самый важный бой в моей карьере, но не могу сказать, что испытываю какое-то особое волнение по этому поводу.

— Между вами и вашим оппонентом разница в возрасте более 15 лет. Это сыграет в вашу пользу?

— Не могу так сказать — ситуация довольно двоякая. Безусловно, с одной стороны, я моложе Марата, а значит, быстрее и выносливее. Но наша разница в возрасте сыграет и за Балаева — он более опытный боец, а в нашем виде спорта это качество может сыграть решающую роль.

— Как вы планируете провести предстоящий поединок?

— Я люблю вести бой в стойке — у меня есть хорошая боксерская база, так что я предпочитаю ударную технику. Я изучил бойцовскую манеру Балаева — он ярко выраженный борец, который все свои поединки проводит в партере. Я готов сражаться с ним и на настиле, но отдаю преимущество стойке. Если мне удастся контролировать ход боя и следовать выбранной тактике, то у Марата не будет ни единого шанса на победу.

— Есть желание закончить бой досрочно?

— Безусловно, я рассчитываю нокаутировать Балаева и забрать чемпионский пояс себе. Надо ставить перед собой самые высокие цели и идти к ним. На сегодня для меня такая цель — пояс чемпиона ACB. Я выкладываюсь на тренировках на все 100% и сделаю всё от меня зависящее, для того чтобы выйти из нашей схватки победителем. Отношусь к Марату с большим уважением, но сейчас он для меня является ступенью для достижения моей цели, которой мне надо достичь.

— Какие слабые стороны вы бы выделили у вашего оппонента?

— Повторюсь, Марат хороший борец, но он неуверенно чувствует себя в стойке, к тому же болевые приемы — не самая сильная черта моего соперника. Но с моей стороны нет никакой недооценки, это будет упорный бой двух голодных до побед спортсменов, в котором победит сильнейший.

— У вас довольно яркая бойцовская карьера — семь боев и ни одного поражения. Кто из ваших оппонентов был самым сложным для вас?

— Виталий Улич. Мы встречались с ним пару лет назад на турнире в Грозном. Тот бой был самым сложным в моей карьере, соперник был действительно хорош. Рад, что мне удалось одержать победу.

— Хотели бы что-то сказать Балаеву перед схваткой?