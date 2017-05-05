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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29660800/
5 мая 2017, 21:45 | Летние: Единоборства | ТАСС

Россиянин Штырков выиграл у бывшего бойца UFC де Фриса в Екатеринбурге

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков выиграл у британца Филиппа де Фриса нокаутом в первом раунде. Трехраундовый поединок супертяжелой весовой категории (свыше 93 кг) прошел в Екатеринбурге.

Россиянин Штырков выиграл у бывшего бойца UFC де Фриса в Екатеринбурге - Фото Увеличить
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Этот бой стал главным событием турнира вместо боксерского поединка между россиянином Магомедом Курбановым и бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях Шейном Мосли, который был перенесен на декабрь из-за травмы американца.

В послужном списке 28-летнего Штыркова теперь десять побед (восемь досрочно) и ни одного поражения. В предыдущем поединке Штырков техническим нокаутом победил известного бразильца Антонио Силву. Также в активе россиянина победа над американцем Джеффом Монсоном техническим нокаутом в первом раунде.

30-летний де Фрис ранее выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате. Всего на его счету в смешанных единоборствах 12 побед (11 досрочно), шесть поражений.
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