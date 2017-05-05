Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29657922/
5 мая 2017, 16:42 | Летние: Единоборства | ТАСС

Федор Емельяненко заявил о большой конкуренции среди российских бойцов ММА

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Президент Союза смешанных единоборств (ММА) России Федор Емельяненко заявил о возрастающей конкуренции среди российских бойцов. Об этом Емельяненко заявил пресс-службе организации.

В чемпионате России который пройдет 10 и 11 мая в <nobr>Ростове-на-Дону</nobr> примут участие более 120 спортсменов из 79 регионов. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«В этом году чемпионат России пройдет c 9 по 12 мая в Ростове-на-Дону, это большая честь для Союза ММА России и всех спортсменов собраться в городе воинской славы в день Победы в Великой Отечественной войне, посетить памятник- стелу “Освободителям Ростова”, отдать дань памяти героям, защищавшим Родину, — приводит слова Емельяненко пресс- служба Союза ММА России. — Очень важно, что чемпионат России объединяет спортсменов из каждого региона нашей страны, участие в турнире такого уровня — значимое и очень важное событие в карьере каждого спортсмена. Именно здесь пройдет отбор на чемпионат мира и Европы. С каждым годом конкуренция между спортсменами растет, и молодые ребята уверенно наступают на пятки признанным чемпионам».

«Уверен, что после этого чемпионата мы впишем в летопись мирового ММА новые имена», — добавил Емельяненко.

В чемпионате России примут участие более 120 спортсменов из 79 регионов.

Соревнования пройдут 10 и 11 мая в Ростове-на-Дону.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Еще 7 новостей  Все новости
5 мая

ФИФА сняла четырехматчевую дисквалификацию с Месси за оскорбление судьи

Александр Медведев: Шипачев существенно проиграл в деньгах при переходе в клуб НХЛ "Вегас"

Более 115 тыс. литров пива и 70 тыс. сосисок будет продано в Кельне во время ЧМ по хоккею