Федор Емельяненко заявил о большой конкуренции среди российских бойцов ММА
МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Президент Союза смешанных единоборств (ММА) России Федор Емельяненко заявил о возрастающей конкуренции среди российских бойцов. Об этом Емельяненко заявил
пресс-службе организации.
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«В этом году чемпионат России пройдет c 9 по 12 мая в
«Уверен, что после этого чемпионата мы впишем в летопись мирового ММА новые имена», — добавил Емельяненко.
В чемпионате России примут участие более 120 спортсменов из 79 регионов.
Соревнования пройдут 10 и 11 мая в
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