Казахстанские каратисты завоевали шесть медалей на чемпионате мира
Казахстанские каратисты завоевали на чемпионате мира 6 медалей — две золотые, одну серебряную и три бронзовые.
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На мировом первенстве по
Еркежан Муталип, серебряный призер чемпионата мира:
— Мы в дальнейшем планируем выступить на Олимпиаде и разных чемпионатах. К этому нас готовят наши тренеры. Я сама выбрала этот путь и постараюсь его продолжить до конца.
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