Казахстанские каратисты завоевали шесть медалей на чемпионате мира

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

На мировом первенстве по каратэ-до шотокан нашу страну представляли 6 спортсменов в разных возрастных категориях. Чемпионами стали Белла Самашева и Абдуалим Маулен. Соревнования прошли в Болгарии в конце апреля. Казахстанцы уже вернулись домой и сейчас продолжают подготовку к другим важным стартам.

Еркежан Муталип, серебряный призер чемпионата мира:

— Мы в дальнейшем планируем выступить на Олимпиаде и разных чемпионатах. К этому нас готовят наши тренеры. Я сама выбрала этот путь и постараюсь его продолжить до конца.