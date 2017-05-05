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5 мая 2017, 13:37 | Летние: Единоборства | Sports.kz

Казахстанские каратисты завоевали шесть медалей на чемпионате мира

Казахстанские каратисты завоевали на чемпионате мира 6 медалей — две золотые, одну серебряную и три бронзовые.

Казахстанские каратисты завоевали на чемпионате мира 6 медалей — две золотые одну серебряную и три бронзовые. Увеличить
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На мировом первенстве по каратэ-до шотокан нашу страну представляли 6 спортсменов в разных возрастных категориях. Чемпионами стали Белла Самашева и Абдуалим Маулен. Соревнования прошли в Болгарии в конце апреля. Казахстанцы уже вернулись домой и сейчас продолжают подготовку к другим важным стартам.

Еркежан Муталип, серебряный призер чемпионата мира:
— Мы в дальнейшем планируем выступить на Олимпиаде и разных чемпионатах. К этому нас готовят наши тренеры. Я сама выбрала этот путь и постараюсь его продолжить до конца.

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