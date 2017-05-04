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4 мая 2017, 1:13 | Летние: Единоборства | ТАСС

Российские каратисты начинают выступление на чемпионате Европы в Турции

Предстоящий турнир открывает первый олимпийский цикл по каратэ, популярное японское боевое искусство в 2020 году дебютирует на Олимпийских играх в Токио.

Предстоящий турнир открывает первый олимпийский цикл по каратэ популярное японское боевое искусство в 2020 году дебютирует на Олимпийских играх в Токио. Увеличить
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Соревнования по каратэ проводятся в двух дисциплинах — собственно спаррингах кумитэ и ката — показательная последовательность движений, имитирующих поединок с воображаемым соперником.

На чемпионате Европы в Коджаэли будут разыграны медали в личном и командном ката, а также в личном и командном кумитэ в весовых категориях до 60, 67, 75, 84 и свыше 84 кг у мужчин и до 50, 55, 61 68 и свыше 68 кг — у женщин. Соревнования пройдут в течение четырех дней, 4 и 5 мая состоятся предварительные поединки, 6 и 7 мая — финалы, в том числе в дисциплине ката.

В составе сборной России выступят Максим Ксенофонтов, Эмиль Сковородников, Мехман Рзаев, Анастасия Румянцева, Мария Зотова, Дарья Тулякова и Екатерина Кузнецова (ката). В кумитэ за медали будут бороться Александр Гутник (67 кг), Виталий Василов (75), Денис Денисенко (84), Василий Антохий (свыше 84 кг), а также Далия Асадуллина (50), Анна Бойко (55), Наиля Гатауллина (61), Виктория Фролова (68), Иванна Зайцева (свыше 68 кг). В командном турнире заявлены Денисенко, Василов, Антохий, Илья Грановесов, Андрей Яроцкий, Александр Калинин, Максим Сачков, а также Зайцева, Гатауллина, Фролова и Алана Кочиева.

Первый чемпионат Европы по каратэ прошел в 1966 году в Париже. Год назад во французском Монпелье российские каратисты остались без медалей, зато в 2015 году в Стамбуле женская сборная России стала серебряным призером в командном турнире в кумитэ. В 2015 году Иванна Зайцева стала бронзовым призером Европейских игр в Баку в категории свыше 68 кг.
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