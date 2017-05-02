Воронежская спортсменка взяла «бронзу» на чемпионате Европы по грэпплингу

Воронежская спортсменка, 25-летняя Вероника Коренюгина заняла третье место на чемпионате Европы по грэпплингу в разделе NoGi, сообщила группа в «ВКонтакте» Voronezh Fight Team во вторник, 2 мая. Соревнования прошли в сербском городе Нови-Сад в воскресенье, 30 апреля.

Воспитанница Voronezh Fight Team принимала участие в чемпионате в составе сборной России. Девушка в весовой категории свыше 71 кг обошла по баллам трех соперниц из Италии, Польши и Франции.

— Первая схватка была с итальянкой. Выиграла досрочно по баллам 21:4. Вторая схватка с полячкой, я проиграла в дополнительное время, счет был 2:2, не смогла задушить. Третья — с француженкой, я выиграла в дополнительное время — сделала рычаг локтя. Итог — бронза! У моего папы день рождения 30 апреля. Вот моя медаль — ему в подарок, — пояснила Вероника Коренюгина корреспонденту РИА «Воронеж».

В разделе NoGi участвовали 155 спортсменов из России, Италии, Румынии, Венгрии, Болгарии, Хорватии и других стран.

