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29 апреля 2017, 1:04 | Летние: Единоборства | Lenta.Ru

Американец нокаутировал бывшего бойца UFC Багаутдинова на турнире Fight Nights

Российский боец смешанного стиля (ММА) Али Багаутдинов проиграл американцу Тайсону Нэму в главном бою турнира Fight Nights Global 64.

В конце третьего раунда Нэм контратаковал Багаутдинова, отправив россиянина в нокаут мощным хайкиком. После короткой паузы американец был объявлен победителем поединка.

31-летний Багаутдинов потерпел шестое поражение в 19 боях в профессиональной карьере. Россиянин был уволен из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) зимой 2017-го. Он провел в сильнейшем промоушене мира шесть боев, три их которых выиграл, а три — проиграл.
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