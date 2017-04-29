Американец нокаутировал бывшего бойца UFC Багаутдинова на турнире Fight Nights

В конце третьего раунда Нэм контратаковал Багаутдинова, отправив россиянина в нокаут мощным хайкиком. После короткой паузы американец был объявлен победителем поединка.

31-летний Багаутдинов потерпел шестое поражение в 19 боях в профессиональной карьере. Россиянин был уволен из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) зимой 2017-го. Он провел в сильнейшем промоушене мира шесть боев, три их которых выиграл, а три — проиграл.

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