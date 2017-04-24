«Браво» от Эцио Гамбы
В Варшаве завершился чемпионат Европы, в котором сборная России заняла первое место в командном зачете чемпионата.
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Весна — время обновления, время открытий. В дзюдоистском календаре середина апреля — период проведения континентальных чемпионатов, которые по традиции призваны выявить новых «звезд» татами — претендентов на лидерство в новом олимпийском цикле и главном его старте — Олимпиаде-2020 в Токио.
Список сильнейших дзюдоистов Европы и ее лучших сборных в этом году был обновлен в Варшаве, где почти четыре сотни атлетов из 41 страны Старого Света за четыре дня разыграли медали в 14 категориях личного турнира и двух — командного. Первое место в итоговом протоколе заняла сборная России, на счету которой девять наград (2−3−4). На второй строчке оказались французы (2−3−2), а на третьей — украинцы (2−1−0). В турнире «стенка на стенку», имеющем, кстати, реальные перспективы войти в программу Олимпийских игр, наши дзюдоисты стали серебряными призерами, проиграв в финале 2:3 извечным своим соперникам из Грузии.
«ТЫ САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»
Победные традиции олимпийских чемпионов Арсена Галстяна и Беслана Мудранова продолжил в Варшаве легковес Роберт Мшвидобадзе, обыграв в решающей схватке категории 60 кг болгарина Янислава Герчева. До этого дня Роберт имел в коллекции три серебряные медали с молодежных первенств Европы, на последнем из которых он проиграл именно Герчеву. В Варшаве Мшвидобадзе
Второе золото для России, но также первое в своей карьере завоевал в категории 81 кг, «проехавшись» по соперникам словно на танке, Алан Хубецов. В финале он технично переиграл медалиста токийского «Большого шлема» немца Ресселя, коронным приемом добившись чистой победы. «Перед схваткой ко мне подошел Эцио Гамба и сказал: “Алан, ты мужчина, ты самый сильный, ты можешь выиграть у любого!” — рассказал Алан. — Для вдохновения этого было достаточно».
ХОРОШАЯ МОТИВАЦИЯ
Серебряными призерами в Польше стали еще недавно блиставшие на молодежном уровне Ирина Долгова (48) и Алеся Кузнецова (52). Ирина пропустила в финале атаку 16-летней украинки Дарьи Белодид, ныне самой молодой чемпионки Европы, а Алеся проиграла не знающей поражений вот уже одиннадцать лет золотой медалистке Европы, мира и Олимпийских игр косоварке Кельменди. На вторую ступень пьедестала поднялся опытный Муса Могушков (73), добавивший к двум мировым наградам первую европейскую. Бронзовыми призерами стали еще три «выходца» из успешных юниоров — Аслан Лаппинагов (81), Хусен Халмурзаев (90 кг) и Казбек Занкишиев (100), также
«Турнир в Варшаве стал моим четвертым стартом в новом весе. Я выиграл первые два, на третьем остался без награды, а сегодня снова оказался на пьедестале — это радует, — сказал Кирилл. — Я снова новичок, мне нужно вновь доказывать свою состоятельность как лидера. Это для меня хорошая мотивация. Я научился наслаждаться борьбой и делаю это на каждых соревнованиях».
ВПЕРЕДИ — БУДАПЕШТ
Генеральный менеджер сборной России по дзюдо Эцио Гамба поблагодарил команду за отличное выступление: «Браво! В Варшаве я увидел достойную картину, качественную борьбу, хороший результат, спортсменов высокого уровня и их прогресс, — подчеркнул итальянский специалист. — Отлично показали себя и опытные дзюдоисты, и дебютанты турнира. Сегодня у нас в команде по
Престижный и представительный турнир мировой серии впервые пройдет в Екатеринбурге 20 и 21 мая. Почти двадцать лет состязания этого уровня проводились в Москве, а последние три года имели «прописку» в Тюмени. Успехи Федерации дзюдо России как лучшего организатора были отмечены наградой Европейского союза дзюдо на
Марина МАЙОРОВА.
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