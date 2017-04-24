Дембельский поезд Монсона

Один из последних своих поединков Монсон провел в субботу в Курске — по правилам грэпплинга с россиянином Дмитрием Заболотным. Некогда пятикратный чемпион мира не смог убедить в превосходстве, хотя и не проиграл — судьи в «Битве титанов» не отдали своего предпочтения никому из соперников, зафиксировав ничью. Изначально соперником американца должен был стать Максим Новоселов, но по состоянию здоровья Монсон не смог не выйти на этот бой. После операции врачи рекомендовали Джеффу воздержаться от борьбы. Но он не послушался и все-таки оказался на арене, хоть против другого оппонента. В 46 лет провести очередной бой, когда за спиной почти 90 поединков, — это не шутки.

ПОСЛЕДНИЙ ТУРНИР

В декабре 2015-го Монсон получил новенький бордовый российский паспорт. Еще тогда новости с его фамилией в заголовке расхватывались в отечественном медиапространстве как горячие пирожки. Причем это касалось не только спортивных новостей, но и его ярких цитат, на которые боец никогда не скупился в интервью, и даже русских песен, которые Джефф лихо исполняет, не зная нашего языка. Но в эти выходные очередной бой спортсмена не вызвал ажиотажа. Монсона не было много ни в федеральной прессе, ни на телевидении. Возможно, многие даже не знали точно, что он провел бой. Кроме тех, конечно, кто пристально следит за карьерой американца до сих пор.

Впрочем, и для самых отчаянных фанатов скоро все закончится: в Курске Монсон подтвердил, что планирует закончить карьеру в этом году. Даже назвал конкретный турнир — чемпионат мира по грэпплингу (очевидно, речь идет о турнире ADCC, который состоится 22 — 24 сентября в Хельсинки). Правда, если он собирается там не только отметиться, но и побороться, то готовиться придется серьезнее, чем к бою в Курске.

Монсон уже точно не тот, что прежде, и лучше всего это видно по тому интересу, что к нему проявляют. Но большой вопрос, насколько он готов быть конкурентоспособным в оставшихся нескольких боях. Выдающийся прежде боец не смог создать особых проблем Заболотному, самбисту, в послужном списке которого нет ничего невероятного. И еще один не менее важный вопрос — насколько реализовывать амбиции позволит здоровье. Все-таки рекомендации врачей, которые прозвучали незадолго до поединка, едва ли основаны на пустом месте. Огромный список поединков, помноженный на количество пропущенных ударов, явно дает о себе знать.

КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ОШИБКАХ

О своей карьере сам американский боец говорит критично, несмотря на то, что она была богата и на успешные моменты.

— В первую очередь я думаю не о тех поединках, в которых победил, а о тех, которые проиграл, — отметил Монсон. — Может быть, когда закончу карьеру и будет время порассуждать над своими триумфами, но в данный момент я больше сконцентрирован на ошибках, которые нужно исправлять.

Есть ли время исправить ошибки до сентября и набрать такую форму, чтобы завершить карьеру красиво, пусть и уже не в рамках поединка по правилам ММА, а в грэпплинге, это пока большой вопрос. Если даже восстановление здоровья не займет слишком много времени и если не будет неудачных промежуточных боев с конкурентным соперником, стопроцентной уверенности в успехе нет.

Интересным мог бы получиться реванш Монсона с Александром Емельяненко, который возвращается в смешанные единоборства после выхода из тюрьмы. Напомним, в 2012 году Монсон победил младшего брата легенды российского ММА удушающим приемом. Конечно, и Александр сейчас тоже «не тот», но здесь была бы интересная история. Об этом поединке стали бы говорить не только жители Курска и не только самые преданные поклонники обоих спортсменов. К тому же реванш — почти всегда интригующе. Такое развитие событий все еще не исключено. До сентябрьского чемпионата мира времени как раз достаточно на один полноценный бой.

ДЕТСКИЙ ТРЕНЕР

Вне зависимости от ближайших планов Монсона и того, как именно он завершит свою карьеру, Джефф точно знает, чем займется по окончании выступлений.

— Думаю открыть школы единоборств в России, — заявил он. — По большей части в тех местах, где их не хватает. Хочу задействовать как можно большее число молодежи. Преподавать грэпплинг и ММА для детей бесплатно. Это моя основная цель.

Монсон в качестве детского тренера, а не доживающего свой век бойца, — это уже гораздо интереснее. Безусловно, Джеффу есть что передать детям. Многие помнят его по бескомпромиссным поединкам и ярким победам прошлого, по острым высказываниям и даже по яркой внешности — тело бойца покрыто многочисленными татуировками, которых, похоже, с каждым новым боем прибавляется. Монсон не стесняется признаваться в любви новой родине. Кажется, вполне искренне. Да и понятно — в условном американском Курске едва ли собралось бы столько людей на вечер единоборств, в котором главным боем значился бы поединок звезды, которая выжимает последние дивиденды из былой известности.