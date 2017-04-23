Президент EJU Соловейчик назвал ожидаемой победу российских дзюдоистов на ЧЕ

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На счету российской сборной два золота, три серебра и четыре бронзы в индивидуальном турнире, а также серебро в командных соревнованиях у мужчин.

«Для меня победа россиян ожидаема, команда уже много лет находится в лидерах европейского и мирового рейтинга, выступает стабильно, — отметил Соловейчик. — Особенно приятно, что этого результата сборная добилась в том числе и силами дебютантов. Достойно выступили и в командном турнире, для золота не хватило лишь одной победы».

Соловейчик также отметил и возросший уровень борьбы в женской сборной. «Девочки стали бороться увереннее, это стало результатом работы всего тренерского коллектива команды. Зерно, заложенное восемь лет назад, начало прорастать», — отметил глава EJU.