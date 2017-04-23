Российские дзюдоисты начали олимпийский цикл с общекомандной победы на чемпионате Европы
ВАРШАВА, 23 апреля. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Сборная России по дзюдо начала новый олимпийский цикл с общекомандной победы на чемпионате Европы, завершившемся в Варшаве. Дзюдоисты завоевали в индивидуальном турнире два золота, три серебра и четыре бронзы, а также выиграли серебро в командном турнире у мужчин.
Триумфаторами мужского турнира в сборной России стали два новоиспеченных чемпиона Европы — дебютант турнира Роберт Мшвидобадзе (весовая категория до 60 кг), у которого к старту в Польше в активе были три серебра молодежных первенств, а также Алан Хубецов (81) — бронзовый призер командного чемпионата Европы — 2015 на Европейских играх в Баку. Первое серебро чемпионата Европы в свою копилку наград положил Муса Могушков (73), бронзовые медали завоевали Хусен Халмурзаев (90), Аслан Лаппинагов (81), Казбек Занкишиев и Кирилл Денисов (оба — до 100 кг).
Генеральный менеджер сборной России итальянец Эцио Гамба отметил качество борьбы россиян на турнире и заявил, что каждый из них в перспективе может достойно представлять сборную на августовском чемпионате мира в Будапеште. По мнению Гамбы, россияне не стали стратегическими статистами, а все как один делали упор на бросковую технику, а это «суть и красота дзюдо», отметил он.
У женщин на чемпионате Европы две серебряные награды в личном первенстве — призерами турнира стали Ирина Долгова (48 кг) и Алеся Кузнецова (52). Для нового главного тренера женской команды Дмитрия Морозова основной итог турнира — прогресс команды.
В командных соревнованиях мужская сборная России завоевала серебро, в финале уступив команде Грузии со счетом 2−3, а российские дзюдоистки уступили команде Хорватии (1−4) в поединке за третье место.
Тест новых правил
На чемпионате в Варшаве дзюдоисты вновь протестировали новые правила, вступившие в силу с января нынешнего года. Окончательно их должны утвердить на чемпионате мира в Будапеште. Как заявил ТАСС президент Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик, правила сделали дзюдо понятнее и зрелищнее, они требуют от спортсменов сделать упор именно на бросках, а выиграть на замечаниях соперника стало куда сложнее. По мнению Соловейчика все идет к тому, что новые правила Международная федерация дзюдо утвердит.
Следующий чемпионат Европы примет Израиль
Как сообщил ТАСС Соловейчик, во время турнира в Варшаве Европейский союз дзюдо определился с местом проведения следующего чемпионата, его примет Израиль. Как отметил Соловейчик, дзюдо в этой стране является спортом номер один, а значит чемпионат обречен на успех и повышенное внимание зрителей. Торжественная церемония передачи флага чемпионата Европы израильской федерации дзюдо прошла в последний день турнира.
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