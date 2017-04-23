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23 апреля 2017, 19:11 | Летние: Единоборства | УНИАН

Мужская сборная Украины по дзюдо выиграла бронзу чемпионата Европы в командном зачете

В Варшаве завершается чемпионат Европы по дзюдо, где в последний день соревнований проходят командные турниры у мужчин и женщин, сообщает официальный сайт соревнований.

Наша команда в финале поборола сборную Азербайджана со счетом 5:0. Увеличить
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В соревнованиях у мужчин бронзовую награду завовевал сборноя Украины.

В турнире 16 команд наши дзюдоисты в 1/8 финала оказались сильнее команды Германии — 3:2, в четвертьфинале одолели сборную Венгрии (4:1), а в полуфинале в упорнейшей борьбе уступили Грузии — 2:3.

В утешительном матче за «бронзу» нашим соперником была сборная Азербайджана, которой украинцы не оставили ни единого шанса — 5:0.

В составе сборной Украины выступали Геворг Хачатрян (66 кг.), Дмитрий Канивец (73 кг.), Сергей Кривчач (81 кг.), Кеджау Ньябали и Вадим Синявский (90 кг.), Станислав Бондаренко и Яков Хаммо (+ 90 кг).

Женская сборная Украины участия в командном турнире не принимала.

Таким образом, на счету сборной Украины по итогам чемпионата Европы 4 награды — 2 золота, серебро и бронза.

ЧЕ проходил в столице Польши с 20 по 23 апреля.

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