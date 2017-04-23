Артем Лобов уступил американцу Суонсону в поединке UFC

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Бой между 33-летним Суонсоном и 30-летним Лобовым в полулегком весе, который был главным событием бойцовского вечера UFC в Нэшвилле, продлился все пять раундов и завершился победой американского спортсмена единогласным решением судей — 49−46, 49−46, 50−45.

Лобов потерпел 13-е поражение в своей карьере при 14 победах и одной ничьей. Суонсон одержал 24-ю победу при семи поражениях в карьере.

Артем Лобов, имеющий прозвище «Русский молот», является уроженцем Нижнего Новгорода, но проживает на постоянной основе в Дублине и тренируется в команде знаменитого ирландского бойца, чемпиона мира UFC в легком весе Конора Макгрегора.