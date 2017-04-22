Казахстанский боец Сергей Морозов победил бразильца на турнире M1 Challenge 76

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Его соперником был бразилец Фабрисио Саррафф. Бой легчайшей весовой категории (до 61,2 килограмма) продлился все положенные три раунда по пять минут.

Казахстанец уступил в стартовом отрезке боя, но затем сумел переломить ход поединка и победил решением судей.

Для 27-летнего Морозова эта победа стала седьмой в карьере — также на его счету три поражения. Для 24-летнего Сарраффа поражение стало десятым — также на его счету 21 победа.

В прошлом Морозов — серебряный призер чемпионата Азии и чемпионата мира по смешанным единоборствам, мастер спорта по ММА. Спортсмен родился и живет в Актобе.

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