Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29519774/
22 апреля 2017, 22:40 | Летние: Единоборства | Vesti.kz

Казахстанский боец Сергей Морозов победил бразильца на турнире M1 Challenge 76

Казахстанский боец смешанных единоборств Сергей Морозов одержал победу в бою на турнире M1 Challenge 76 в Назрани (Ингушетия, Россия), передает корреспондент Vesti.kz.

Он уступил в первом раунде но затем переломил ход боя. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Его соперником был бразилец Фабрисио Саррафф. Бой легчайшей весовой категории (до 61,2 килограмма) продлился все положенные три раунда по пять минут.

Казахстанец уступил в стартовом отрезке боя, но затем сумел переломить ход поединка и победил решением судей.

Для 27-летнего Морозова эта победа стала седьмой в карьере — также на его счету три поражения. Для 24-летнего Сарраффа поражение стало десятым — также на его счету 21 победа.

В прошлом Морозов — серебряный призер чемпионата Азии и чемпионата мира по смешанным единоборствам, мастер спорта по ММА. Спортсмен родился и живет в Актобе.

M1 Global — российский промоушен, ведущий свою историю с 1997 года и проводивший турниры в Японии, Голландии, США, Бразилии и других страназ. Под его эгидой свои бои проводили такие известные бойцы, как братья Федор и Александр Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов, Джефф Монсон, Александр Шлеменко и другие.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Еще 7 новостей  Все новости
23 апреля

Сборная Казахстана по хоккею победила Австрию в первом матче на чемпионате мира

Казахстанский боец Сергей Морозов победил бразильца на турнире M1 Challenge 76

Найджел Доус забросил первую шайбу Казахстана на чемпионате мира в Киеве