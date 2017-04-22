Боец UFC Лобов: У Суонсона на похоронах будет толпа
Ирландский боец UFC российского происхождения Артем Лобов прокомментировал слова Каба Суонсона о том, что в России его поддерживают больше, чем друга Конора Макгрегора.
«Я особо не обращаю на все это внимание, если честно. Если бы он писал напрямую мне, было бы другое дело.
Он говорит, что в России за него болеют больше, чем за меня. То есть я тебе тут рою могилу, а ты говоришь о фанатах? Ну хорошо, у тебя больше фанатов, поздравляю. На похоронах будет толпа, — цитирует Лобова FOX Sports.
Бой Лобов — Суонсона состоится 22 апреля на UFC Fight Night 108.
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