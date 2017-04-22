Боец UFC Лобов: У Суонсона на похоронах будет толпа

«Я особо не обращаю на все это внимание, если честно. Если бы он писал напрямую мне, было бы другое дело.

Он говорит, что в России за него болеют больше, чем за меня. То есть я тебе тут рою могилу, а ты говоришь о фанатах? Ну хорошо, у тебя больше фанатов, поздравляю. На похоронах будет толпа, — цитирует Лобова FOX Sports.

Бой Лобов — Суонсона состоится 22 апреля на UFC Fight Night 108.