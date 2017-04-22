Сумасшедшие бои. Самые необычные соревнования, где можно подраться
Мы рассказываем о других соревнованиях, поучаствовать в которых будет очень интересно, но в то же время и опасно.
Смешанные боевые единоборства (ММА) набирают популярность по всему миру семимильными шагами. Бои каждый день можно увидеть по телевизору, интервью со спортсменами появляются в самых авторитетных газетах и журналах, деньги в ММА крутятся огромные.
Но в этом материале мы не пишем об этом виде спорта. Мы рассказываем о других соревнованиях, поучаствовать в которых будет очень интересно, но в то же время и опасно.
Стенка на стенку
Один из вариантов поединков, который с каждым годом набирает популярность — битва стенка на стенку по правилам ММА. Бои проходят в формате пять на пять, шесть на шесть, семь на семь… Количество участников напрямую зависит от размера «клетки», ринга или татами.
В этом виде спорта с первых секунд начинается настоящая «заруба». Побеждает та команда, в которой еще остались бойцы, способные вести битву.
Нигерийский бокс
Очень жесткий и древний вид спорта не только в Нигерии, но и во всей Африке. Называется он — Дамбе, или просто, нигерийский бокс.
Дамбе — с древних времен — это не просто драка бедных африканцев. Это настоящий ритуал. Все мужчины племен должны были участвовать в соревнованиях, чтобы доказать, что они достойны иметь семью.
В современном мире проводят нелегальные турниры. Причем участники не только мужчины, но и дети… Бойцы обматывают одну руку веревкой, а другая рука используется как щит.
Рыцарские бойни
Сейчас набирают популярность рыцарских поединков.
Сейчас такие поединки никак не отличаются от тех, которые проходили в средние века. Два конкурента, облаченные в бронь весом в пару десятков килограмм, обвинив друг друга в
Причем есть турниры по ММА, на которых официально практикуют бои один на один. Речь идет об организации M-1 Global. Два рыцаря — в рейдже, обтянутым канатами. Согласитесь, весьма необычно.
Hip Show
Любители подраться скрестили американское шоу «Гладиаторы» и бои без правил и назвали это Hip Show.
Бои проходят в формате два на два, три на три и так далее. На арене установлены канаты и различные фигуры. Участники могут использовать их во время поединков.
Шахбокс
Поединок состоит из 11 раундов, нечетные — участники играют в шахматы (4 минуты), четные — боксируют (3 минуты). Контроль времени в шахматной партии — 12 минут на игрока.
Победа достигается нокаутом, техническим нокаутом, матом, сдачей противником шахматной партии или просрочкой им шахматного времени. Если шахматная партия заканчивается вничью, а в боксе не достигнут нокаут, решает победа по очкам в боксерских раундах. Если при этом и в боксе присуждена ничья, победа присуждается игравшему чёрными фигурами.
Если боец в течение длительного времени не делает хода в шахматах, он получает предупреждение от шахматного арбитра. Второе предупреждение ведёт к дисквалификации.
Кстати говоря, шахбокс очень популярен в России. Многие соревнования проходят в нашей стране.
Чемпионат по пинкам в голень
Этот вид спорта вполне мог бы зародиться
Тут все просто. Нужно бить соперника по голени до тех пор, пока он не упадет или не сдастся. Бой длится три раунда. Выигрываете два — побеждаете.
Женские драки в грязи
Шоу, в котором принимают участие девушки, привлекает внимание огромное количество мужчин.
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