Сумасшедшие бои. Самые необычные соревнования, где можно подраться

Смешанные боевые единоборства (ММА) набирают популярность по всему миру семимильными шагами. Бои каждый день можно увидеть по телевизору, интервью со спортсменами появляются в самых авторитетных газетах и журналах, деньги в ММА крутятся огромные.

Но в этом материале мы не пишем об этом виде спорта. Мы рассказываем о других соревнованиях, поучаствовать в которых будет очень интересно, но в то же время и опасно.

Стенка на стенку

Один из вариантов поединков, который с каждым годом набирает популярность — битва стенка на стенку по правилам ММА. Бои проходят в формате пять на пять, шесть на шесть, семь на семь… Количество участников напрямую зависит от размера «клетки», ринга или татами.

В этом виде спорта с первых секунд начинается настоящая «заруба». Побеждает та команда, в которой еще остались бойцы, способные вести битву.

Нигерийский бокс

Очень жесткий и древний вид спорта не только в Нигерии, но и во всей Африке. Называется он — Дамбе, или просто, нигерийский бокс.

Дамбе — с древних времен — это не просто драка бедных африканцев. Это настоящий ритуал. Все мужчины племен должны были участвовать в соревнованиях, чтобы доказать, что они достойны иметь семью.

В современном мире проводят нелегальные турниры. Причем участники не только мужчины, но и дети… Бойцы обматывают одну руку веревкой, а другая рука используется как щит. По-прежнему многие поединки заканчиваются смертью. Приз за победу — до ста долларов.

Рыцарские бойни

Сейчас набирают популярность рыцарских поединков.

Сейчас такие поединки никак не отличаются от тех, которые проходили в средние века. Два конкурента, облаченные в бронь весом в пару десятков килограмм, обвинив друг друга в каких-то грехах, выясняют с помощью копий — кто из них прав. А прав тот, кто сможет поразить своего соперника копьем прямо в грудь или щитом, если копье сломалось.

Причем есть турниры по ММА, на которых официально практикуют бои один на один. Речь идет об организации M-1 Global. Два рыцаря — в рейдже, обтянутым канатами. Согласитесь, весьма необычно.

Hip Show

Любители подраться скрестили американское шоу «Гладиаторы» и бои без правил и назвали это Hip Show.

Бои проходят в формате два на два, три на три и так далее. На арене установлены канаты и различные фигуры. Участники могут использовать их во время поединков.

Шахбокс

Цитата Шахбокс — это бокс и шахматы в одном флаконе. Бои по этому виду спорта официально проходят с 2003 года.

Поединок состоит из 11 раундов, нечетные — участники играют в шахматы (4 минуты), четные — боксируют (3 минуты). Контроль времени в шахматной партии — 12 минут на игрока.

Победа достигается нокаутом, техническим нокаутом, матом, сдачей противником шахматной партии или просрочкой им шахматного времени. Если шахматная партия заканчивается вничью, а в боксе не достигнут нокаут, решает победа по очкам в боксерских раундах. Если при этом и в боксе присуждена ничья, победа присуждается игравшему чёрными фигурами.

Если боец в течение длительного времени не делает хода в шахматах, он получает предупреждение от шахматного арбитра. Второе предупреждение ведёт к дисквалификации.

Кстати говоря, шахбокс очень популярен в России. Многие соревнования проходят в нашей стране.

Чемпионат по пинкам в голень

Этот вид спорта вполне мог бы зародиться где-то в глубинке России, но он стал популярным в Котсуолде (Англия).

Тут все просто. Нужно бить соперника по голени до тех пор, пока он не упадет или не сдастся. Бой длится три раунда. Выигрываете два — побеждаете.

Женские драки в грязи

Шоу, в котором принимают участие девушки, привлекает внимание огромное количество мужчин.