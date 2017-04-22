«Русский молот» в Нэшвилле. Гид по турниру UFC Fight Night 108

В ночь с субботы на воскресенье в Нэшвилле (США) на арене «Bridgestone» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 108.

Что это будет за турнир? Кто примет в нем участие? Во сколько и где можно увидеть бои? «Советский спорт» составил небольшой гид по бойцовскому шоу.

Где состоится турнир?

UFC Fight Night 108 пройдет на арене «Bridgestone», которая является домашней ж\для клуба Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз». Она была открыта 18 декабря 1996 года. Стоимость ее постройки составила 144 миллиона долларов.

Вместимость арены.

Баскетбол — 19 395

Хоккей — 17 113

Концерты — 20 000

Театр — 5 145.

Файткард турнира

Предварительные поединки

Бои начнутся в воскресенье в 1:30 по московскому времени.

Гектор Сандовал (13−3) — Мэтт Шнелл (10−3);

Брайан Барберена (12−4) — Джо Проктор (11−4);

Алексис Дэвис (17−7) — Синди Дандоис (8−2);

Джессика Пенн (12−5) — Даниэль Тэйлор (8−2);

Скотт Хольцманн (9−2) — Майкл МакБрайд (8−2);

Дастин Ортиз (16−6) — Брэндон Морено (13−3);

Тайлес Лейтес (26−7) — Сам Алви (30−8−0, 1NC).

Основные поединки

Бои начнутся в 5:00 по московскому времени.

Джейк Элленбергер (31−12) — Майк Перри (9−1);

Джо Лоузон (27−12) — Стиви Рэй (20−6);

Джон Додсон (19−8) — Эдди Вайнлэнд (23−11−1);

Овинс Сент-Прю (19−10) — Маркос Рожерио де Лима (15−5−1);

Эл Яквинта (12−3−1) — Диего Санчез (29−9);.

Главный бой

Поединок начнется ориентировочно в 7:00 по московскому времени.

Каб Суонсон (24−7) — Артем Лобов (13−12−1).

Артем Лобов по прозвищу «Русский молот» родился в России, но сейчас выступает под флагом Ирландии и является спарринг-партнером чемпиона UFC в легком весе Конора Макгрегора. Именно благодаря ирландцу, Лобов выступает в сильнейшей лиге мира. Конор за уши вытащил Лобова и тянет его до сих пор.

«Восьмиугольник для меня — лучшее место на планете. В “клетке” только ты и твой соперник. Разум свободен. Многие люди знают Конора Макгрегора, с которым мы тренируемся и работаем долгое время. Тренировка с ним однозначно хорошо подготавливает меня к боям. Я никогда не сталкивался с бойцом, который бы оказывал на меня такое давление, как Макгрегор во время тренировок. Его удары очень быстрые и непредсказуемые. Теперь меня ничем не удивишь. Готов к любому оппоненту. Каб Свонсон — агрессивный боец. В бою со мной его ждет серьезный сюрприз. Он ничего не сможет сделать со мной в стойке. Победа над ним покажет всему миру, что я в топе UFC», — сказал Артем Лобов в преддверии поединка.

30-летний Артем Лобов за свою профессиональную карьеру Лобов провел 27 поединков, в которых одержал 13 побед, потерпел 12 поражений и один бой свел вничью. Еще один поединок с его участием признан «несостоявшимся». Свой последний бой Артем провел 19 ноября против Теруто Ишихары и победил единогласным решением судей.

Каб Свонсон также в преддверии поединка дал комментарий.

«Бой против Лобова — это шанс для меня показать хороший бой. Конечно, Артем крутой спортсмен. Он любит атаковать из стойки. Однако, если бы не Конор Макгрегор, то Лобову пришлось бы одержать намного больше побед, чтобы попасть в UFC. Многим людям не нравится, что боец с таким рекордом дерется в лучшем промоушене мира. Мне это тоже не очень приятно. У него много поражений, но, может быть, это связано с тем, что он дрался с парнями из других весовых категорий. Позже, когда он стал тренироваться с хорошими спортсменами и проводить хорошие лагеря, он стал намного лучше. Надеюсь, что в бою со мной он покажет свою лучшую версию», — сказал Свонсон в интервью MMA Hour.

33-летний Свонсон за свою карьеру в ММА провел 31 поединок, одержал 24 победы и потерпел семь поражений. Свой последний бой он провел 10 декабря против Le Хо Чоя и победил единогласным решением судей.

Где смотреть турнир?

Основные поединки в прямом эфире, начиная с 5:00 можно увидеть на телеканале «Матч ТВ». Также можно увидеть бои в официальной группе UFC в социальной сети Вконтакте.

Если вы любите смотреть турнир целиком, да еще и без российских комментаторов, то можете приобрести за восемь долларов подписку на UFC Fight Pass.