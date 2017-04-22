Бойцы ММА из Кыргызстана заступились за девушек в московском клубе
Киргизские спортсмены по приезде в столицу России устроились на подработку в один из ночных клубов охранниками, где и произошла потасовка с москвичами.
Молодых киргизских спортсменов — 19-летнего Низама и 23-летнего Бекболота — пригласили принять участие в турнире «Битва титанов», который состоится сегодня в Курске.
Однако перед тем как отправиться на соревнования, бойцы прилетели в Москву и устроились в один из московских клубов охранниками, чтобы
В ночь с 18 на 19 апреля была как раз смена ребят. Несколько гостей, которые отдыхали в заведении, стали вести себя неадекватно по отношению к посетителям. Молодые люди стали приставать к девушкам, которым явно было неприятно их общество. Низам и Бекболот предупредили ребят, чтобы те вели себя адекватно, но подвыпившая компания пропустила слова бойцов ММА мимо ушей. Молодые люди, наоборот, стали идти на конфликт и тащить силой девушек на танцпол.
«Честь девушек была для нас превыше всего, поэтому произошла драка. После массовой драки двое агрессоров потеряли сознание, а у одного из них сломан нос. Спустя некоторое время приехала полиция и забрала нас в отделение», — рассказал Низам.
После инцидента спортсмены двое суток провели в отделении полиции. Как рассказал спортивный менеджер Марат Бекмуратов, он очень переживал, что
«Мы очень надеемся, что на соревнования успеют. Если даже опоздают на взвешивание, то хотя бы на бой будут вовремя», — пояснил Марат.
Как говорят сами участники будущего соревнования, время, что они провели за решёткой, явно не пойдёт им на пользу. Бойцы уверены, что драка с наглыми гостями сбила их тренировочный процесс. Но в итоге всё закончилось хорошо: задиры из клуба забрали заявление, а ребят отпустили на поезд до Курска.
«Мы не жалеем, что заступились за девушек и попали в отделение. Любой считающий себя нормальным мужчиной должен был так поступить», — резюмировал Низам.
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