Бойцы ММА из Кыргызстана заступились за девушек в московском клубе

Молодых киргизских спортсменов — 19-летнего Низама и 23-летнего Бекболота — пригласили принять участие в турнире «Битва титанов», который состоится сегодня в Курске.



Однако перед тем как отправиться на соревнования, бойцы прилетели в Москву и устроились в один из московских клубов охранниками, чтобы как-то оплатить свои тренировки в столице.



В ночь с 18 на 19 апреля была как раз смена ребят. Несколько гостей, которые отдыхали в заведении, стали вести себя неадекватно по отношению к посетителям. Молодые люди стали приставать к девушкам, которым явно было неприятно их общество. Низам и Бекболот предупредили ребят, чтобы те вели себя адекватно, но подвыпившая компания пропустила слова бойцов ММА мимо ушей. Молодые люди, наоборот, стали идти на конфликт и тащить силой девушек на танцпол.



«Честь девушек была для нас превыше всего, поэтому произошла драка. После массовой драки двое агрессоров потеряли сознание, а у одного из них сломан нос. Спустя некоторое время приехала полиция и забрала нас в отделение», — рассказал Низам.



После инцидента спортсмены двое суток провели в отделении полиции. Как рассказал спортивный менеджер Марат Бекмуратов, он очень переживал, что из-за этого форс-мажора может сорваться выступление на ринге его подопечных.



«Мы очень надеемся, что на соревнования успеют. Если даже опоздают на взвешивание, то хотя бы на бой будут вовремя», — пояснил Марат.



Как говорят сами участники будущего соревнования, время, что они провели за решёткой, явно не пойдёт им на пользу. Бойцы уверены, что драка с наглыми гостями сбила их тренировочный процесс. Но в итоге всё закончилось хорошо: задиры из клуба забрали заявление, а ребят отпустили на поезд до Курска.



«Мы не жалеем, что заступились за девушек и попали в отделение. Любой считающий себя нормальным мужчиной должен был так поступить», — резюмировал Низам.