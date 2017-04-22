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22 апреля 2017, 10:40 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Фрэнк Мир дисквалифицирован на два года

Бывший боец UFC в тяжёлом весе Фрэнк Мир официально дисквалифицирован на два года.

Мира наказали за положительный тест на дегидрохлорметилтестостерон во время боя с Марком Хантом на UFC Fight Night 85.

Мир отрицал употребление запрещённых препаратов и уверял, что они попали в его организм со съеденным мясом кенгуру. Он решил опротестовать дисквалификацию, но проиграл дело. После этого он запросил расторжение контракта с UFC. Дисквалификация вступила в силу задним числом с 8 апреля 2016 года, когда Мир впервые был дисквалифицирован, сообщает Sherdog.
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