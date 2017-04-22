«Питбуль» победил Страуса и вернул себе чемпионский титул Bellator

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В первом раунде Фрейре налегал на лоу- и мидл-кики, владея превосходством и в клинче, а во второй пятиминутке завершил бой в свою пользу. Оттеснив соперника к клетке, он взял его шею в захват и не отпускал, пока Страус не постучал в знак сдачи.

Это был уже четвертый поединок бойцов — отныне счет 3−1 в пользу «Питбуля».