«Питбуль» победил Страуса и вернул себе чемпионский титул Bellator
Бразилец Патрисио «Питбуль» Фрейре (26−4) вернул себе титул чемпиона Bellator в полулегком весе, одолев американца Дэниела Страуса (24−7) в главном событии турнира Bellator 178, сообщает vRINGe.com.
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В первом раунде Фрейре налегал на лоу- и
Это был уже четвертый поединок бойцов — отныне счет 3−1 в пользу «Питбуля».
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