Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29515272/
22 апреля 2017, 10:30 | Летние: Единоборства | Vesti.kz

«Питбуль» победил Страуса и вернул себе чемпионский титул Bellator

Бразилец Патрисио «Питбуль» Фрейре (26−4) вернул себе титул чемпиона Bellator в полулегком весе, одолев американца Дэниела Страуса (24−7) в главном событии турнира Bellator 178, сообщает vRINGe.com.

Это был их четвертый поединок в клетке. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В первом раунде Фрейре налегал на лоу- и мидл-кики, владея превосходством и в клинче, а во второй пятиминутке завершил бой в свою пользу. Оттеснив соперника к клетке, он взял его шею в захват и не отпускал, пока Страус не постучал в знак сдачи.

Это был уже четвертый поединок бойцов — отныне счет 3−1 в пользу «Питбуля».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Еще 7 новостей  Все новости
22 апреля

Многие согласны с тем, что я выиграл бой у Головкина - Джейкобс

Где посмотреть стартовый матч сборной Казахстана по хоккею на ЧМ

Если Мейвезер наложит в штаны, подумаю о бое с Пакьяо или возвращении к настоящим схваткам - МакГрегор