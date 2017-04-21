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21 апреля 2017, 19:29 | Летние: Единоборства | Р-Спорт

Россиянин Лаппинагов завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы по дзюдо

ВАРШАВА, 21 апр — Р-Спорт. Россиянин Аслан Лаппинагов завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 81 кг на чемпионате Европы по дзюдо, который проходит в Варшаве.

Лаппинагов в решающей схватке утешительного турнира победил голландца Франка де Вита оценкой «иппон».

За золото в этой весовой категории позже в пятницу поборются россиянин Алан Хубецов и немец Доминик Рессель.
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