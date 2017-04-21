Алан Хубецов завоевал для сборной России второе золото на ЧЕ по дзюдо в Варшаве
ВАРШАВА, 21 апр —
Р-Спорт. Россиянин Алан Хубецов завоевал золотую медаль чемпионата Европы по дзюдо, который проходит в Варшаве, в весовой категории до 81 кг.
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В финале соревнований Хубецов победил немца Доминика Ресселя оценкой «иппон».
Золото Хубецова стало вторым в копилке сборной России на чемпионате Европы. Ранее аналогичного успеха добился Роберт Мшвидобадзе.
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