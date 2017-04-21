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21 апреля 2017, 19:28 | Летние: Единоборства | Р-Спорт

Алан Хубецов завоевал для сборной России второе золото на ЧЕ по дзюдо в Варшаве

ВАРШАВА, 21 апр — Р-Спорт. Россиянин Алан Хубецов завоевал золотую медаль чемпионата Европы по дзюдо, который проходит в Варшаве, в весовой категории до 81 кг.

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В финале соревнований Хубецов победил немца Доминика Ресселя оценкой «иппон».

Золото Хубецова стало вторым в копилке сборной России на чемпионате Европы. Ранее аналогичного успеха добился Роберт Мшвидобадзе.
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