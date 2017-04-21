Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29511248/
21 апреля 2017, 19:03 | Летние: Единоборства | ТАСС

Российский дзюдоист Муса Могушков завоевал серебро чемпионата Европы

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Россиянин Муса Могушков выиграл серебряную медаль в весовой категории до 73 кг на чемпионате Европы по дзюдо, который проходит в Варшаве на арене «Торвар».

Российский дзюдоист Муса Могушков завоевал серебро чемпионата Европы - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В финальном поединке российский спортсмен уступил Хидаяту Гейдарову из Азербайджана.

Эта награда стала четвертой для российских дзюдоистов на нынешнем турнире. Теперь в активе российской команды одно золото, два серебра и одна бронза.

Чемпионат Европы завершится 23 апреля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Еще 7 новостей  Все новости
21 апреля

ЦСКА обыграл "Уфу" в матче чемпионата России

Российский дзюдоист Муса Могушков завоевал серебро чемпионата Европы

УЕФА продолжает следить за выполнением тремя российскими клубами финансового fair play