Российский дзюдоист Муса Могушков завоевал серебро чемпионата Европы
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Россиянин Муса Могушков выиграл серебряную медаль в весовой категории до 73 кг на чемпионате Европы по дзюдо, который проходит в Варшаве на арене «Торвар».
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В финальном поединке российский спортсмен уступил Хидаяту Гейдарову из Азербайджана.
Эта награда стала четвертой для российских дзюдоистов на нынешнем турнире. Теперь в активе российской команды одно золото, два серебра и одна бронза.
Чемпионат Европы завершится 23 апреля.
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