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21 апреля 2017, 18:46 | Летние: Единоборства | Р-Спорт

Словенка Тина Трстеняк завоевала золото чемпионата Европы по дзюдо в весе до 63 кг

ВАРШАВА, 21 апр — Р-Спорт. Словенка Тина Трстеняк завоевала золотую медаль в весовой категории до 63 кг на чемпионате Европы по дзюдо, который проходит в Варшаве.

Трстеняк в финале соревнований победила француженку Марго Пино.

Бронзовые медали завоевали австрийка Катрин Унтервурцахер и британка Элис Шлезингер.

Россиянка Екатерина Валькова дошла до ¼ финала, а после проиграла в первой схватке утешительного турнира за бронзу Унтервурцахер.
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