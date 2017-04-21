Словенка Тина Трстеняк завоевала золото чемпионата Европы по дзюдо в весе до 63 кг
ВАРШАВА, 21 апр —
Р-Спорт. Словенка Тина Трстеняк завоевала золотую медаль в весовой категории до 63 кг на чемпионате Европы по дзюдо, который проходит в Варшаве.
Трстеняк в финале соревнований победила француженку Марго Пино.
Бронзовые медали завоевали австрийка Катрин Унтервурцахер и британка Элис Шлезингер.
Россиянка Екатерина Валькова дошла до ¼ финала, а после проиграла в первой схватке утешительного турнира за бронзу Унтервурцахер.
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