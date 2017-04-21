Алибеков согласен дать реванш Хамитову в Казахстане
Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов решением судей проиграл чемпиону мира Fight Nights в легком весе россиянину Магомедсайгиду Алибекову, сообщает Sports.kz.
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Однако сразу по окончании поединка Хамитов попросил своего соперника о реванше в Алматы.
— Куат, я согласен на реванш, но здесь все зависит не только от меня. Есть организаторы — посмотрим, как они посчитают нужным, — сказал Алибеков.
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