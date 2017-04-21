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21 апреля 2017, 16:36 | Летние: Единоборства | Sports.kz

Алибеков согласен дать реванш Хамитову в Казахстане

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов решением судей проиграл чемпиону мира Fight Nights в легком весе россиянину Магомедсайгиду Алибекову, сообщает Sports.kz.

Казахстанский боец смешанных единоборств <span class=error>Куат</span> <span class=error>Хамитов</span> решением судей проиграл чемпиону мира Fight Nights в легком весе россиянину Магомедсайгиду Алибекову сообщает Sports.kz. Увеличить
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Однако сразу по окончании поединка Хамитов попросил своего соперника о реванше в Алматы.

— Куат, я согласен на реванш, но здесь все зависит не только от меня. Есть организаторы — посмотрим, как они посчитают нужным, — сказал Алибеков.

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