Хамитов проиграл бой за титул чемпиона мира
21 апреля во Владивостоке прошел вечер смешанных единоборств Fight Nights Global 63, главным событием которого стал бой казахстанца Куата Хамитова (17−4−1) и россиянина Магомедсайгида Алибекова (7−0), сообщает Sports.kz.
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Бой проходил в формате «5 раундов по 5 минут». Хамитов проиграл действующем чемпиону Fight Nights в легком весе решением судей. Отметим, что к поединку казахстанский боец подошел, имея желтую карточку — он не уложился в нужный вес на взвешивании.
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