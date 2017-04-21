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21 апреля 2017, 16:22 | Летние: Единоборства | Sports.kz

Хамитов проиграл бой за титул чемпиона мира

21 апреля во Владивостоке прошел вечер смешанных единоборств Fight Nights Global 63, главным событием которого стал бой казахстанца Куата Хамитова (17−4−1) и россиянина Магомедсайгида Алибекова (7−0), сообщает Sports.kz.

21 апреля во Владивостоке прошел вечер смешанных единоборств Fight Nights Global 63 главным событием которого стал бой <span class=error>казахстанца</span> <span class=error>Куата</span> <span class=error>Хамитова</span> (17−4−1) и россиянина Магомедсайгида Алибекова (7−0) сообщает Sports.kz. Увеличить
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Бой проходил в формате «5 раундов по 5 минут». Хамитов проиграл действующем чемпиону Fight Nights в легком весе решением судей. Отметим, что к поединку казахстанский боец подошел, имея желтую карточку — он не уложился в нужный вес на взвешивании.

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