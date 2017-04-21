Хамитов обвинил судей в поражении от Алибекова

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— Два последних раунда я забрал, но судьи отдали победу Алибекову. Если честно, думаю, что я победил. По очкам я был активнее, но судьям, видимо, виднее. Наверное, они не так увидели бой. Хочу поблагодарить всех казахстанцев, кто болел за меня. Надеюсь, мы еще вернемся! — сказал Хамитов.



Напомним, Хамитов проиграл российскому бойцу решением судей.