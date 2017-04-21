Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29509280/
21 апреля 2017, 16:23 | Летние: Единоборства | Sports.kz

Хамитов обвинил судей в поражении от Алибекова

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов прокомментировал поражение от россиянина Магомедсайгида Алибекова в рамках вечера ММА Fight Nights Global 63, сообщает Sports.kz.

Казахстанский боец смешанных единоборств <span class=error>Куат</span> <span class=error>Хамитов</span> прокомментировал поражение от россиянина Магомедсайгида Алибекова в рамках вечера <span class=error>ММА</span> Fight Nights Global 63 сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Два последних раунда я забрал, но судьи отдали победу Алибекову. Если честно, думаю, что я победил. По очкам я был активнее, но судьям, видимо, виднее. Наверное, они не так увидели бой. Хочу поблагодарить всех казахстанцев, кто болел за меня. Надеюсь, мы еще вернемся! — сказал Хамитов.

Напомним, Хамитов проиграл российскому бойцу решением судей.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Еще 7 новостей  Все новости
21 апреля

Трансляция титульного боя Хамитова с Алибековым

Хамитов не уложился в вес перед титульным боем и начнет его с желтой карточкой

Определились пары 1/4 финала Кубка Казахстана