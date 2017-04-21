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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29508848/
21 апреля 2017, 16:03 | Летние: Единоборства | Вести.Ru

ММА. Чемпион мира Беликов выйдет против непобедимого Такаши

Настоящий супер-бой в весовой категории до 57 кг пройдет в рамках международного турнира Prime Crimea-2 в Симферополе 29 апреля. Чемпион мира и Европы по боевому самбо россиянин Руслан Беликов выйдет в ринг против не имеющего поражений японца Мацуба Такаши.

Настоящий <nobr>супер-бой</nobr> в весовой категории до 57 кг пройдет в рамках международного турнира Prime Crimea-2 в Симферополе 29 апреля. Чемпион мира и Европы по боевому самбо россиянин Руслан <span class=error>Беликов</span> выйдет в ринг против не имеющего поражений японца <span class=error>Мацуба</span> <span class=error>Такаши</span>. Увеличить
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Промоутер турнира Алексей Яценко дал свой прогноз на предстоящий супер-бой: «Сильная сторона россиянина, несомненно, его борцовские навыки, о чем свидетельствуют титулы чемпиона мира и Европы по боевому самбо, а также база дзюдо, с которого он начинал свой путь».

Но и Такаши, по словам Яценко, развит всесторонне, владеет в совершенстве джиу-джитсу, родина которого Япония: «У нашего гостя преимущество в росте, а значит ему предпочтительнее будет вести бой в стойке».

«На мой взгляд Такаши очень опасен, он фаворит в этой встрече, в его карьере нет ни одного поражения, — сказал промоутер Prime Crimea-2. — Как настоящий самурай, он будет хладнокровно идти к победе».

Похоже, в главном бою турнира поклонников смешанных единоборств ожидает противостояние русского духа и бесстрашие самурая. «Надеюсь, Беликов эффективно использует весь арсенал школы боевого самбо, а в подготовке будет уделять особое внимание работе на ударными навыками», — заключил Яценко.
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