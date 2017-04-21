ММА. Чемпион мира Беликов выйдет против непобедимого Такаши
Настоящий
супер-бой в весовой категории до 57 кг пройдет в рамках международного турнира Prime Crimea-2 в Симферополе 29 апреля. Чемпион мира и Европы по боевому самбо россиянин Руслан Беликов выйдет в ринг против не имеющего поражений японца Мацуба Такаши.
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Промоутер турнира Алексей Яценко дал свой прогноз на предстоящий супер-бой: «Сильная сторона россиянина, несомненно, его борцовские навыки, о чем свидетельствуют титулы чемпиона мира и Европы по боевому самбо, а также база дзюдо, с которого он начинал свой путь».
Но и Такаши, по словам Яценко, развит всесторонне, владеет в совершенстве
«На мой взгляд Такаши очень опасен, он фаворит в этой встрече, в его карьере нет ни одного поражения, — сказал промоутер Prime Crimea-2. — Как настоящий самурай, он будет хладнокровно идти к победе».
Похоже, в главном бою турнира поклонников смешанных единоборств ожидает противостояние русского духа и бесстрашие самурая. «Надеюсь, Беликов эффективно использует весь арсенал школы боевого самбо, а в подготовке будет уделять особое внимание работе на ударными навыками», — заключил Яценко.
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