Ронда Роузи объявила о помолвке с Трэвисом Брауном

Сам 34-летний Бран рассказал о том, что сделал предложение 30-летней Роузи неделю назад под водопадом в Новой Зеландии. «Это было подходящим местом для этого», — рассказал боец в интервью TMZ.

Сама Роузи рассказала в видео, опубликованном сайтом на прошлой неделе, о том, что свадьба состоится «скоро», однако призналась, что не знает как планировать это событие.