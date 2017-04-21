Матч-реванш Кормье — Джонс состоится 29 июля на турнире UFC 214
UFC определился с датой
матча-реванша между Даниэлем Кормье и Джоном Джонсом.
Как сообщает MMAFighting со ссылкой на множественные источники, встреча этих бойцов запланирована на 29 июля в Анахайме (штат Калифорния, США), в рамках турнира UFC 214.
Джонсу предлагалось на выбор два варианта: либо сперва провести разминочный поединок, а потом встретиться с Кормье, либо сразу провести
На данный момент Джон Джонс отбывает годичную дисквалификацию
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