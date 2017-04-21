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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29506209/
21 апреля 2017, 13:15 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Матч-реванш Кормье — Джонс состоится 29 июля на турнире UFC 214

UFC определился с датой матча-реванша между Даниэлем Кормье и Джоном Джонсом.

Как сообщает MMAFighting со ссылкой на множественные источники, встреча этих бойцов запланирована на 29 июля в Анахайме (штат Калифорния, США), в рамках турнира UFC 214.

Джонсу предлагалось на выбор два варианта: либо сперва провести разминочный поединок, а потом встретиться с Кормье, либо сразу провести матч-реванш с Даниэлем. Джонс выбрал второй вариант.

На данный момент Джон Джонс отбывает годичную дисквалификацию из-за проваленного допинг-теста, срок которой заканчивается 6 июля.
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