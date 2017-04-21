Боец Сидельников не подписал контракт с Bellator из-за травмы
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Известный российский боец ММА Кирилл Сидельников, перенесший операцию на руке, пока не подписал контракт с организацией Bellator и намерен вернуться на ринг летом. Об этом ТАСС сообщил сам спортсмен.
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Ранее сообщалось, что Сидельников планирует продолжить карьеру в Bellator, где уже выступают бойцы команды Fedor team Федор Емельяненко и Анатолий Токов.
«Как только пройдет травма, буду смотреть на варианты. Мой контракт с Fight Nights позволяет драться и там, и там. Буду смотреть, кто предложит возможность интереснее», — сказал Сидельников.
«Восстановление после операции идет нормально,
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На счету Сидельникова 11 побед и четыре поражения в ММА. Он также является пятикратным чемпионом мира и шестикратным чемпионом Европы по боевому самбо.
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