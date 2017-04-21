Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29501030/
21 апреля 2017, 9:19 | Летние: Единоборства | Vesti.kz

Куат «Найман» Хамитов не уложился в вес перед титульным боем

Известный казахстанский боец ММА Куат «Найман» Хамитов начнет титульный бой против Магомедсайгида Алибекова с желтой карточки, сообщает fightnights.ru.

Поединок состоится сегодня во Владивостоке. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Поединок за титул чемпиона мира в легком весе (до 70,3 килограмма) проведут сегодня, 21 апреля, во Владивостоке в рамках FIGHT NIGHTS GLOBAL 63. Начало турнира в 15:00 по времени Астаны.

При допустимом перевесе в один килограмм Хамитов показал на весах 71,7 килограмма. Вес Алибекова тоже оказался немного выше нормы — 70,7 килограмма.

Напомним, после этого боя Хамитов обещал вернуться на родину как король.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Еще 5 новостей  Все новости
21 апреля

"Кайрат" сыграет с "Иртышом" в четвертьфинале Кубка Казахстана по футболу

20 чемпионов за 30 лет карьеры, или 10 самых интересных фактов о тренере Головкина

Сондерс в цыганском стиле "послал" хейтеров