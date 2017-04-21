Владимир Минеев проведет реванш с Майкелем Фалькао

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21 апреля во Владивостоке состоится очередной турнир по смешанным единоборствам Fight Nights 63. Одним из главных поединков вечера станет встреча 27-летнего россиянина Владимира Минеева и Майкеля Фалькао. Это второй поединок между российским бойцом и его бразильским оппонентом — в первом поединке, проходившем в декабре 2016 года также во Владивостоке, решением большинства судей победа была отдана Фалькао. Это поражение стало первым в карьере Минеева — до этого он становился победителем в семи поединках подряд.

За несколько дней до решающей схватки российский боец рассказал «Известиям» о причинах поражения в первой встрече с Фалькао и ходе подготовки к реваншу.

— Перед турниром во Владивостоке я провел отличный тренировочный сбор в Дагестане, — поделился с «Известиями» Владимир Минеев. — Мне нравится выступать на Дальнем Востоке — в этом городе очень хорошая и приятная публика. В первом бою с бразильцем я сам подарил ему победу, дав выйти против меня с перевесом в пять килограммов. Не понимаю, зачем согласился, но это было мое собственное решение и моя собственная ошибка. Рад, что Фалькао согласился на реванш. Теперь этот «пирожок» ответит за некрасивые выходки, которые он позволял себе во время прошлого боя. В этот раз условия будут равными.

Важность этого поединка для Владимира недооценивать нельзя — в случае победы он сможет доказать всем своим критикам, что поражение в первом бою было чистой случайностью. Если же россиянин вновь уступит Фалькао, это станет большим ударом по самолюбию молодого бойца.

По информации «Известий», сейчас за Минеевым пристально следят представители одного из топовых американских промоушенов, которые хотели бы видеть его в своих рядах. Для них реванш с бразильцем будет своеобразной лакмусовой бумажкой, которая покажет, достоин ли Владимир приглашения в лучшие бойцовские лиги мира.

Генеральный директор компании Fight Nights Камил Гаджиев уверен, что у его подопечного есть все шансы одержать победу в реванше с Фалькао и реабилитироваться перед публикой за прошлогоднее поражение.

— Владимир — отличный спортсмен, — поделился с «Известиями» Гаджиев. — У него есть все данные для того, чтобы победить Фалькао. Но не стоит недооценивать бразильца — он провел больше 40 схваток, на его счету выступления в UFC и Bellator, это очень опасный соперник. Думаю, любителей смешанных единоборств ждет очень зрелищный и интересный бой.

Владимир Минеев пришел в ММА в 2014 году — практически всю свою профессиональную карьеру он провел в кикбоксинге. Первого серьезного успеха на ринге добился в 2008 году, когда стал чемпионом России по кикбоксингу. Попав в основной состав национальной сборной, Владимир завоевал золотую медаль на чемпионате Европы в Португалии, проводившемся под эгидой Всемирной ассоциации кикбоксерских организаций.

Год спустя на европейском первенстве в Австрии Минеев снова пробился в финал, однако потерпел поражение и получил серебряную награду. Одновременно с этим российский боец начал карьеру в профессиональном кикбоксинге. Из четырех проведенных поединков в трех он одержал победу, выиграв титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WAKO Pro, нокаутировав в первом раунде белоруса Сергея Зелинского.