Француженка Присцилла Ньето стала чемпионкой Европы по дзюдо в весе до 57 кг
ВАРШАВА, 20 апр —
Р-Спорт. Француженка Присцилла Ньето выиграла золотую медаль в весовой категории до 57 килограммов на чемпионате Европы по дзюдо, который проходит в Варшаве.
В финале соревнований Ньето победила немку Терезу Штолль оценкой «иппон».
Бронзовыми призерами стали Нора Гьякова (Косово) и француженка Элен Ресево, которая в поединке за медаль победила россиянку Ирину Заблудину.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter