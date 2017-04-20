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20 апреля 2017, 22:35 | Летние: Единоборства | Р-Спорт

Француженка Присцилла Ньето стала чемпионкой Европы по дзюдо в весе до 57 кг

ВАРШАВА, 20 апр — Р-Спорт. Француженка Присцилла Ньето выиграла золотую медаль в весовой категории до 57 килограммов на чемпионате Европы по дзюдо, который проходит в Варшаве.

В финале соревнований Ньето победила немку Терезу Штолль оценкой «иппон».

Бронзовыми призерами стали Нора Гьякова (Косово) и француженка Элен Ресево, которая в поединке за медаль победила россиянку Ирину Заблудину.
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