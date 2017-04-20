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20 апреля 2017, 20:18 | Летние: Единоборства | УНИАН

Дзюдоист Георгий Зантарая принес второе золото в копилку сборной Украины на чемпионате Европы

Представитель сборной Украины Георгий Зантарая выиграл золотую награду в весовой категории до 66 килограммов на первенстве континента по дзюдо, которое стартовало в Варшаве.

Георгий <span class=error>Зантарая</span> исправился после неудачи в олимпийском <nobr>Рио-де-Жанейро</nobr> где он оказался вне пьедестала. Увеличить
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Это второе золото для украинской сборной: первую награду сегодня сенсационно завоевала16-летняя Дарья Белодед в весовой категории до 48 кг у женщин.

Георгий Зантарая реабилитировался за провал на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро летом 2016 года, где у нашего спортсмена были большие планы на медаль.

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