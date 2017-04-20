Дзюдоист Георгий Зантарая принес второе золото в копилку сборной Украины на чемпионате Европы
Представитель сборной Украины Георгий Зантарая выиграл золотую награду в весовой категории до 66 килограммов на первенстве континента по дзюдо, которое стартовало в Варшаве.
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Это второе золото для украинской сборной: первую награду сегодня сенсационно завоевала16-летняя Дарья Белодед в весовой категории до 48 кг у женщин.
Георгий Зантарая реабилитировался за провал на Олимпиаде в
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