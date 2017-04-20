Первая медаль Насирова: сборная Украины стартовала на чемпионате Европы по дзюдо, выиграв золото
В первый же день чемпионата континента по дзюдо в Варшаве сборная Украины выиграла золотую медаль, сообщает официальный сайт турнира.
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16-летняя Дарья Белодед принесла Украине первую высшую награду чемпионата Европы-2017. Киевлянка, которой 16 лет исполнилось в октябре 2016-го, не проиграла на турнире ни одной схватки в весовой категории до 48 кг.
На пути к финалу Белодед одолела более опытных россиянку Марию Персидскую, сербку Милицу Николич и венгерку Еву Черновецки. В решающей схватке юная украинка встретилась с еще одной россиянкой Ириной Долговой. В основное время соперницы не смогли выполнить результативные приемы, и судьба золота решалась на golden score. На 17-й секунде Дарья успешно бросила соперницу и стала чемпионкой Европы.
Отметим, что в этой весовой категории выступала еще одна украинка Марина Черняк, которая смогла добраться до схватки за бронзу, но уступила.
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